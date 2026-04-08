भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने 15 साल के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ा बयान दिया है। इरफान पठान का मानना है कि यह युवा बल्लेबाज सिर्फ प्रतिभावान ही नहीं है, बल्कि किस्मत भी उसका पूरा साथ दे रही है।

इसी वजह से यह वैभव सूर्यवंशी लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट पर राज कर सकते हैं। इरफान पठान ने चयनकर्ताओं को भी साफ संदेश दिया। इरफान पठान ने कहा कि इस खिलाड़ी को ज्यादा इंतजार नहीं कराना चाहिए और जल्द ही भारतीय टीम में मौका देना चाहिए।

खास यह है कि वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों में से एक जसप्रीत बुमराह के खिलाफ जिस बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी की, उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। मंगलवार सात अप्रैल 2026 को 15 साल के इस खिलाड़ी ने जसप्रीत बुमराह के साथ जो किया उसके बाद उनकी बात से असहमत होना मुश्किल है।

वैभव सूर्यवंशी ने जसप्रीत बुमराह की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ा, फिर एक अन्य गेंद को भी सीधा बाउंड्री के पार करा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 14 गेंद में 39 रन बनाकर अपनी पारी खत्म की।

इरफान पठान ने कहा, ‘‘सूर्यवंशी किस्मत का धनी है। 15 साल की उम्र में वह व्हाइट-बॉल क्रिकेट में जो कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि हमने पहले कभी किसी को ऐसा करते देखा है।’’ इरफान पठान ने कहा कि यह युवा खिलाड़ी खास तौर पर इसी पल का इंतजार कर रहा था।

इरफान पठान ने कहा, ‘‘यह 15 साल का कमाल का लड़का कहता है- मैं जसप्रीत बुमराह का इंतजार कर रहा हूं। पिछले साल मैं उनके हाथों आउट हो गया था। इस साल मैं आऊंगा और उन्हें मारूंगा और उसने पहली ही गेंद पर बुमराह को मार दिया।’’

इरफान पठान को सबसे ज्यादा जिस बात ने प्रभावित किया, वह यह थी कि वैभव सूर्यवंशी ने असल में जसप्रीत बुमराह को भी दुविधा में डाल दिया था। इरफान पठान ने कहा, “जिस तरह से बुमराह के पास कोई साफ प्लान नहीं दिख रहा था, जिस तरह से वह धीमी गेंद पर खेले- वैभव सूर्यवंशी ने बुमराह जैसे गेंदबाज को भी सोचने पर मजबूर कर दिया।’’

इरफान पठान ने कहा, ‘‘व्हाइट-बॉल क्रिकेट में भारत को बुमराह जैसा कोई दूसरा गेंदबाज नहीं मिला है। वह GOAT (अब तक के सबसे महान खिलाड़ी) हैं। और यह कमाल वैभव ने उन्हीं के खिलाफ कर दिखाया।”

इरफान पठान ने कहा कि इसका राज वैभव सूर्यवंशी की सोच में छिपा है। इरफान पठान ने कहा, “सामने कोई भी गेंदबाज क्यों न हो, वह उसके एक्शन पर ध्यान नहीं देते, न ही ज्यादा सोचते हैं। वह सिर्फ गेंद पर नजर रखते हैं। अगर गेंद उनके पाले में आती है तो वह उसे हिट कर देते हैं। यही सोच उन्हें बेहद खास बनाती है।”

कगिसो रबाडा आउट, जेसन होल्डर इन: इरफान ने गुजरात टाइटंस के लिए चुनी अपनी प्लेइंग XI

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