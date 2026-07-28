वैभव सूर्यवंशी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अब अपनी छाप छोड़ना शुरू कर दिया है। टी20 क्रिकेट में साल 2025 और साल 2026 में उन्होंने अपने प्रदर्शन से जमकर महफिल लूटी है। वहीं आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप के साथ उन्होंने सभी का दिल जीता। यही कारण है कि उनकी तुलना अब क्रिकेट इतिहास के दिग्गजों से होने लगी है। टी20 क्रिकेट में आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी क्रिस गेल के रिकॉर्ड के पीछे पड़ गए थे। अब उनकी 40 टी20 पारियों के बाद उनके आंकड़ों की तुलना युवा क्रिस गेल से की गई है।

अगर दोनों खिलाड़ियों की पहली 40 टी20 पारियों के बाद के आंकड़ों की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी हर मामले में क्रिस गेल से आगे हैं। वैभव ने 40 टी20 पारियों के बाद 1670 रन बनाए हैं। जबकि गेल के नाम 1189 रन ही थे। वहीं 50 प्लस स्कोर, जीते हुए मैचों और रन चेज करते हुए भी वैभव के आंकड़े गेल से बेहतर हैं।

वैभव सूर्यवंशी के 40 टी20 मैचों के बाद आंकड़े

आंकड़ा रिकॉर्ड टी20 पारियां 40 कुल रन 1,670 बल्लेबाजी औसत 42.82 स्ट्राइक रेट 216.32 शतक 4 अर्धशतक 8 सर्वाधिक स्कोर 144 रन चौके 132 छक्के 148

क्रिस गेल की 40 टी20 पारियों के बाद आंकड़े

दूसरी तरफ क्रिस गेल ने पहली 40 टी20 पारियों में 33.97 की औसत और 137.29 के स्ट्राइक रेट से 1189 रन बनाए थे। उन्होंने इस दौरान 15 पारियों में वेस्टइंडीज टीम के लिए 475 रन, 15 पारियों में केकेआर के लिए 463 रन और 5 पारियों में जमैका के लिए खेलते हुए 114 रन बनाए थे। उनके नाम 40 टी20 मैचों की पारी के बाद 8 फिफ्टी प्लस स्कोर (1 शतक और 7 अर्धशतक लगाए थे), जबकि सूर्यवंशी के नाम 40 पारियों तक 12 फिफ्टी प्लस स्कोर (4 शतक और 8 अर्धशतक) दर्ज हैं।

जीते हुए मैच और रन चेज में भी वैभव गेल से आगे

अगर जीते हुए मैचों की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पहली 40 में से 16 जीते हुए मैचों की पारियों में 910 रन बनाए हैं। जीत में उनका औसत 56.87 और स्ट्राइक रेट 240.74 का रहा है। उन्होंने इस दौरान दो शतक और सात अर्धशतक लगाए हैं। जबकि क्रिस गेल ने पहले 40 में से 13 जीते हुए मैचों की पारियों में 41 की औसत और 129.02 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 369 रन ही बनाए थे। इस दौरान सिर्फ दो अर्धशतक ही उनके बल्ले से निकले थे।

वहीं रन चेज की बात करें तो 20 पारियों में वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक 34.90 की औसत और 225.16 के स्ट्राइक रेट से 698 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और पांच अर्धशतक निकले हैं। जबकि क्रिस गेल ने अपनी पहली 40 में से 19 पारियां रन चेज करते हुए खेली थीं। इसमें उनके बल्ले से 42.71 की औसत और 135.60 के स्ट्राइक रेट से 598 रन निकले हैं। इस दौरान उन्होंने चार अर्धशतक भी लगाए।

वैभव सूर्यवंशी अब कब उतरेंगे मैदान पर, टीम इंडिया का अगला टी20 इंटरनेशनल मैच कब?

वैभव सूर्यवंशी का बल्ला अब इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अपना धमाल मचाने लगा है। जिम्बाब्वे सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज बनने के बाद हर किसी की नजरें हैं कि यह धाकड़ बल्लेबाज अब फिर से टीम इंडिया के लिए खेलने कब उतरेगा। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





