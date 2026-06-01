आईपीएल का 19वां संस्करण अब समाप्त हो चुका है। 776 रन के साथ 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 के नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने एक सीजन में सबसे ज्यादा 72 छक्के, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट समेत कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। मगर एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में वैभव काफी पीछे रह गए। इस मामले में विराट कोहली नंबर 1 बल्लेबाज हैं।
विराट ने 2016 में 973 रन बनाए थे और उनसे आगे अभी तक कोई भी खिलाड़ी नहीं निकल पाया है। इस लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी पांचवें स्थान पर हैं। जबकि शुभमन गिल, जोस बटलर और डेविड वॉर्नर भी टॉप 5 का हिस्सा हैं। जबकि वैभव इस मामले में कई दिग्गज जैसे क्रिस गेल, केन विलियम्सन, माइकल हसी से आगे भी हैं। साई सुदर्शन से भी ऊपर वैभव सूर्यवंशी का नाम इस लिस्ट में मौजूद है।
IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी
|खिलाड़ी (टीम और साल)
|मैच
|पारियां
|नाबाद
|रन
|उच्चतम स्कोर
|औसत
|गेंदें खेलीं
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|0
|चौके
|छक्के
|विराट कोहली (RCB), 2016
|16
|16
|4
|973
|113
|81.08
|640
|152.03
|4
|7
|1
|83
|38
|शुभमन गिल (GT), 2023
|17
|17
|2
|890
|129
|59.33
|564
|157.80
|3
|4
|1
|85
|33
|जोस बटलर (RR), 2022
|17
|17
|2
|863
|116
|57.53
|579
|149.05
|4
|4
|0
|83
|45
|डेविड वॉर्नर (SRH), 2016
|17
|17
|3
|848
|93*
|60.57
|560
|151.42
|0
|9
|1
|88
|31
|वैभव सूर्यवंशी (RR), 2026
|16
|16
|0
|776
|103
|48.50
|327
|237.30
|1
|5
|1
|63
|72
|साई सुदर्शन (GT), 2025
|15
|15
|1
|759
|108*
|54.21
|486
|156.17
|1
|6
|0
|88
|21
|विराट कोहली (RCB), 2024
|15
|15
|3
|741
|113*
|61.75
|479
|154.69
|1
|5
|0
|62
|38
|केन विलियमसन (SRH), 2018
|17
|17
|3
|735
|84
|52.50
|516
|142.44
|0
|8
|1
|63
|28
|क्रिस गेल (RCB), 2012
|15
|14
|2
|733
|128*
|61.08
|456
|160.74
|1
|7
|0
|46
|59
|माइकल हसी (CSK), 2013
|17
|17
|3
|733
|95
|52.35
|566
|129.50
|0
|6
|0
|81
|17
विराट कोहली का नाम ही ऐसा हो जो इस लिस्ट के टॉप 10 में दो बार मौजूद है। विराट ने 2016 में बेहतरीन बल्लेबाजी के बाद 2024 में भी 741 रन ठोके थे। उसके बाद आईपीएल 2026 में भी विराट का बल्ला खूब चला। उन्होंने इस सीजन भी 675 रन बनाए। आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा औसत के मामले में भी विराट अव्वल हैं।
वैभव-गिल ओपनर, अभिषेक और विराट बाहर; IPL 2026 के लिए पूर्व क्रिकेटरों ने चुनी टीम ऑफ द टूर्नामेंट
आईपीएल 2026 के लिए टीम ऑफ द टूर्नामेंट को चुना गय है। यह चुनाव किया है तीन दिग्गज क्रिकेटरों ने। खास बात यह है कि इसमें अभिषेक शर्मा, विराट कोहली नहीं हैं जबकि वैभव सूर्यवंशी और शुभमन गिल बतौर ओपनर चुने गए हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर