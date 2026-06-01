आईपीएल का 19वां संस्करण अब समाप्त हो चुका है। 776 रन के साथ 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 के नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने एक सीजन में सबसे ज्यादा 72 छक्के, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट समेत कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। मगर एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में वैभव काफी पीछे रह गए। इस मामले में विराट कोहली नंबर 1 बल्लेबाज हैं।

विराट ने 2016 में 973 रन बनाए थे और उनसे आगे अभी तक कोई भी खिलाड़ी नहीं निकल पाया है। इस लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी पांचवें स्थान पर हैं। जबकि शुभमन गिल, जोस बटलर और डेविड वॉर्नर भी टॉप 5 का हिस्सा हैं। जबकि वैभव इस मामले में कई दिग्गज जैसे क्रिस गेल, केन विलियम्सन, माइकल हसी से आगे भी हैं। साई सुदर्शन से भी ऊपर वैभव सूर्यवंशी का नाम इस लिस्ट में मौजूद है।

IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी

खिलाड़ी (टीम और साल) मैच पारियां नाबाद रन उच्चतम स्कोर औसत गेंदें खेलीं स्ट्राइक रेट 100 50 0 चौके छक्के विराट कोहली (RCB), 2016 16 16 4 973 113 81.08 640 152.03 4 7 1 83 38 शुभमन गिल (GT), 2023 17 17 2 890 129 59.33 564 157.80 3 4 1 85 33 जोस बटलर (RR), 2022 17 17 2 863 116 57.53 579 149.05 4 4 0 83 45 डेविड वॉर्नर (SRH), 2016 17 17 3 848 93* 60.57 560 151.42 0 9 1 88 31 वैभव सूर्यवंशी (RR), 2026 16 16 0 776 103 48.50 327 237.30 1 5 1 63 72 साई सुदर्शन (GT), 2025 15 15 1 759 108* 54.21 486 156.17 1 6 0 88 21 विराट कोहली (RCB), 2024 15 15 3 741 113* 61.75 479 154.69 1 5 0 62 38 केन विलियमसन (SRH), 2018 17 17 3 735 84 52.50 516 142.44 0 8 1 63 28 क्रिस गेल (RCB), 2012 15 14 2 733 128* 61.08 456 160.74 1 7 0 46 59 माइकल हसी (CSK), 2013 17 17 3 733 95 52.35 566 129.50 0 6 0 81 17

विराट कोहली का नाम ही ऐसा हो जो इस लिस्ट के टॉप 10 में दो बार मौजूद है। विराट ने 2016 में बेहतरीन बल्लेबाजी के बाद 2024 में भी 741 रन ठोके थे। उसके बाद आईपीएल 2026 में भी विराट का बल्ला खूब चला। उन्होंने इस सीजन भी 675 रन बनाए। आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा औसत के मामले में भी विराट अव्वल हैं।

वैभव-गिल ओपनर, अभिषेक और विराट बाहर; IPL 2026 के लिए पूर्व क्रिकेटरों ने चुनी टीम ऑफ द टूर्नामेंट

आईपीएल 2026 के लिए टीम ऑफ द टूर्नामेंट को चुना गय है। यह चुनाव किया है तीन दिग्गज क्रिकेटरों ने। खास बात यह है कि इसमें अभिषेक शर्मा, विराट कोहली नहीं हैं जबकि वैभव सूर्यवंशी और शुभमन गिल बतौर ओपनर चुने गए हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





