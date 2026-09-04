दलीप ट्रॉफी 2026 का फाइनल मुकाबला रविवार यानी 6 सितंबर से शुरू होगा। फाइनल मुकाबले में ईस्ट जोन का सामना साउथ जोन से होगा और इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन और तिलक वर्मा के खेलने पर सस्पेंस बन गया है। वैभव और इशान ईस्ट जोन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जबकि तिलक वर्मा साउथ जोन के कप्तान हैं। अब ये तीनों दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में हिस्सा लेंगे या नहीं इसका फैसला टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर करेंगे।

वैभव, इशान तिलक के फाइनल में खेलने पर सस्पेंस

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के हेड कोच गौतम गंभीर तय करेंगे कि ईस्ट जोन के कप्तान इशान किशन, उप-कप्तान वैभव सूर्यवंशी और साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा दिलीप ट्रॉफी 2026 फाइनल में खेलेंगे या नहीं क्योंकि इस घरेलू टूर्नामेंट के समाप्त होने के ठीक पांच दिन बाद अफगानिस्तान के खिलाफ टी20आई सीरीज शुरू होने वाली है। 13 साल बाद दलीप ट्रॉफी जीतने की ईस्ट जोन की उम्मीदों के लिए इशान और सूर्यवंशी अहम होंगे। वहीं साउथ जोन की टीम में देवदत्त पडिक्कल, केएल राहुल और मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ी होंगे भले ही तिलक टीम में ना हों।

अगर इशान और वैभव फाइनल नहीं खेल पाते हैं तो ईस्ट जोन को सुभ्रांशु सेनापति को टीम में शामिल करना होगा और साथ ही यह उम्मीद करनी होगी कि शाहबाज अहमद फिट हों, क्योंकि वह सेंट्रल जोन के खिलाफ सेमीफाइनल नहीं खेल पाए थे। वहीं पीटीआई से बात करते हुए एक सूत्र ने कहा कि अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम 9 या 10 सितंबर को दिल्ली में इकट्ठा होगी। अगर हेड कोच चाहते हैं कि वैभव, इशान, तिलक टी20आई टीम के शेड्यूल के हिसाब से रिपोर्ट करें तो वो तीनों नहीं खेल पाएंगे।

सूत्र ने आगे कहा कि अगर हेड कोच चाहते हैं कि वे फोइनल खेलें और 10 सितंबर की देर शाम तक दिल्ली पहुंच जाएं तो वे ऐसा भी कर सकते हैं। दलीप ट्रॉफी 2026 का फाइनल चेन्नई में खेला जाएगा जिसका मतलब है कि इशान, वैभव और तिलक के पास मैच खत्म करने और नई दिल्ली के लिए उड़ान भरने के लिए बस कुछ ही घंटे होंगे साथ ही ये काफी चुनौतीपूर्ण भी होगा। वहीं अगर मैच के दौरान तीनों में से किसी को भी अगर इंजरी हो जाती है तो ये टीम इंडिया के लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है।

इशान नंबर 1 बनने के करीब, टूटेगा धोनी का महारिकॉर्ड; T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज

अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मैच में 10 रन बनाते ही इशान किशन टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की तरफ से बतौर विकेटकीपर-बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन जाएंगे। फिलहाल इस लिस्ट में धोनी पहले नंबर पर हैं जिन्होंने टी20आई में बतौर विकेटकीपर 98 मैचों में कुल 1617 रन बनाए थे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)