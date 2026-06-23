राजस्थान रॉयल्स का एक सितारा वैभव सूर्यवंशी तो 15 साल की उम्र में ही टीम इंडिया तक का सफर तय कर चुका है। दो दिन पहले वैभव ने 11 गेंद पर लिस्ट ए का सबसे तेज अर्धशतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। वहीं अब राजस्थान रॉयल्स के अमन राव पेराला ने 32 गेंद पर शतक ठोकते हुए भारतीय घरेलू टी20 लीग का सबसे तेज शतक लगा दिया है। यह किसी भी भारतीय टी20 लीग में किसी भारतीय का भी सबसे तेज शतक है। अमन ने वैभव सूर्यवंशी के रिकॉर्ड को तोड़ा है।

अगर किसी भी भारतीय टी20 लीग में सबसे तेज शतक की बात करें तो वह रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम दर्ज है, जिन्होंने आरसीबी के लिए 2013 आईपीएल में 30 गेंद पर शतक ठोका था। उसके अलावा वैभव सूर्यवंशी किसी भारतीय टी20 लीग में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय थे जिन्होंने 2025 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंद पर शतक ठोका था। अब अमन ने तेलंगाना टी20 लीग में 32 गेंद पर शतक ठोकते हुए यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।

48 गेंद पर ठोके 142 रन

22 वर्षीय अमन राव हैदराबाद के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। तेलंगाना टी20 लीग में वह वारंगल वॉरियर्स का हिस्सा हैं। वह इस टीम के कप्तान भी हैं, उन्होंने सोमवार (22 जून 2026) को मेडक फाल्कन्स के खिलाफ 32 गेंद पर शतक ठोका और 48 गेंद पर 142 रन की तूफानी पारी खेली। उन्होंने इस पारी में 295.83 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, जिसमें 13 छक्के और 12 चौके शामिल थे।

भारतीय टी20 लीग में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय

अमन राव पेराला: 32 गेंद शतक, तेलंगाना टी20 लीग

32 गेंद शतक, तेलंगाना टी20 लीग वैभव सूर्यवंशी: 35 गेंद शतक, IPL 2025 (RR vs GT)

35 गेंद शतक, IPL 2025 (RR vs GT) वैभव सूर्यवंशी: 36 गेंद शतक, IPL 2026 (RR vs SRH)

36 गेंद शतक, IPL 2026 (RR vs SRH) युसुफ पठान: 37 गेंद शतक, IPL 2026 (RR vs MI)

37 गेंद शतक, IPL 2026 (RR vs MI) प्रियांश आर्या: 39 गेंद शतक, IPL 2025 (PBKS vs CSK)

(नोट: इसमें सैयद मुश्ताक अली के रिकॉर्ड नहीं शामिल हैं)

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अमन राव पेराला राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइजी का हिस्सा हैं। उन्हें आईपीएल 2026 से पहले हुए ऑक्शन में टीम ने 30 लाख के बेस प्राइस पर खरीदा था। इस खिलाड़ी को पूरे सीजन डेब्यू का मौका नहीं मिला है। अब उनके इस प्रदर्शन से राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइजी ने भी एक के बाद एक कई पोस्ट शेयर किए और खुद लिखा है कि टीम में एक और दानव की एंट्री। ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में यह खिलाड़ी राजस्थान रॉयल्स का नया स्टार बन सकता है।

100* (32) ➡️ 142 (48) – Fastest hundred in all Indian state leagues ever because this is A-man on a mission! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/6k1wPq3Kxl — Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) June 22, 2026

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