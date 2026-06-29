भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 से शर्मनाक हार झेलने के बाद अब इंग्लैंड दौरे की तैयारी करेगी। 1 जुलाई से इंग्लैंड में टीम इंडिया को पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। भारतीय टीम की इस हार और टॉप ऑर्डर के लचर प्रदर्शन के बाद सभी को उम्मीद थी कि वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड में आसानी से डेब्यू का मौका मिल जाएगा। टीम इंडिया के सहायक कोच रियान टेन डशकाटे ने अब इन अटकलों पर विराम लगाते हुए साफ शब्दों में कहा है कि सब की तरह वैभव को भी इंतजार करना होगा।

डशकाटे ने आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में हार के बाद मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को इंटरनेशनल डेब्यू करवाने पर भी सीधा जवाब दिया। उनके जवाब से इस बात का संकेत भी मिला कि वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड में भी डेब्यू के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। पहले मैच से ही वैभव को डेब्यू का मौका शायद ना मिल पाए। उन्होंने साथ ही संजू सैमसन के पिछली दोनों पारियों में फ्लाप होने के बाद भी उनका बचाव किया है।

सहायक कोच ने क्या कहा?

टीम इंडिया के सहायक कोच रियान टेन डशकाटे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैभव सूर्यवंशी से जुड़े सवाल पर कहा,”वह (वैभव सूर्यवंशी) बिल्कुल तैयार हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको यह भी सोचना होगा कि इसका मतलब यह नहीं है कि संजू सैमसन को बाहर किया जाए। जिस खिलाड़ी ने तीन महीने पहले अपने प्रदर्शन से भारत को वर्ल्ड कप विनर बनाया। उसी खिलाड़ी का आईपीएल (2026) भी काफी अच्छा रहा।”

डशकाटे ने आगे कहा,”यह इसलिए जरूरी होता है ताकि हम खिलाड़ियों को आत्मविश्वास दे पाएं और इस पर ही निर्भर होता है कि खिलाड़ियों को क्या मैसेज जा रहा है। हम टीम में खिलाड़ियों को समय देना चाहते हैं। तो आपको पता है कि वैभव तैयार है और हम सब उन्हें खेलते देखने के लिए उत्साहित हैं। उन्हें भी उसी प्रक्रिया से गुजरना होगा जिससे सभी गुजरते हैं, इसलिए इंतजार करना होगा, लेकिन हां इससे इस पर कोई सवाल नहीं उठता है कि वैभव कितना तैयार हैं और कितने प्रतिभाशाली हैं।”

इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय स्क्वाड

“वैभव को इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में खिलाओ”: आयरलैंड में टीम इंडिया की हार के बाद भड़के सुनील गावस्कर

भारतीय टीम को आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में 2-0 से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। इस हार के बाद सुनील गावस्कर ने नाराजगी जताई है और कहा है कि अब हर हाल में इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच से वैभव सूर्यवंशी को मौका देना होगा। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर

