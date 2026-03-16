सबसे तेज शतक लगाकर सुर्खियों में आए युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की नजरें अब एक और बड़े रिकॉर्ड पर हैं। राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में धमाकेदार शुरुआत करने वाले 14 साल के इस बल्लेबाज ने साफ कर दिया है कि उनका अगला लक्ष्य आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी पारी खेलना है।

वैभव सूर्यवंशी ने साथ ही यह भी कहा कि व्यक्तिगत रिकॉर्ड से बढ़कर उनकी प्राथमिकता टीम को आईपीएल (IPL) ट्रॉफी दिलाना है। अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और बेखौफ अंदाज से क्रिकेट जगत का ध्यान खींच चुके वैभव सूर्यवंशी इस सीजन में इतिहास रचने के इरादे से मैदान पर उतरने को तैयार हैं।

वैभव सूर्यवंशी ने अब तक जिस भी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है, लगभग हर जगह छाप छोड़ी है। वैभव सूर्यवंशी ने अब कहा है कि इस साल उनका सबसे बड़ा लक्ष्य राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल का खिताब जीतना है। यही नहीं, वह आईपीएल की एक पारी में सर्वोच्च स्कोर बनाने वाले क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ने की भी इच्छा रखते हैं।

रविवार 15 मार्च 2026 को वैभव सूर्यवंशी से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के ‘नमन अवॉर्ड्स’ के दौरान तीन व्यक्तिगत रिकॉर्ड में से किसी एक को चुनने के लिए कहा गया, जिसे वह तोड़ना चाहेंगे: एक ओवर में छह छक्के लगाना, क्रिस गेल के 175 रन के रिकॉर्ड को तोड़ना या IPL की सबसे तेज सेंचुरी बनाना।

इस पर वैभव सूर्यवंशी ने कहा, ‘175 रन का रिकॉर्ड तोड़ना।’ क्रिस गेल की वह जबरदस्त पारी IPL के 2013 सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से खेलते हुए पुणे वॉरियर्स (अब यह फ्रेंचाइजी नहीं है) के खिलाफ आई थी। वेस्टइंडीज के इस महान खिलाड़ी ने पूरी पारी खेली और 66 गेंदों में 175 रन बनाकर पारी खत्म की। उनकी इस पारी में 13 चौके और 17 छक्के शामिल थे। पुरुषों के टी20 क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया यह अब भी सबसे बड़ा स्कोर है।

क्रिस गेल ने उस पारी में IPL की सबसे तेज सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया था। क्रिस गेल ने तब सिर्फ 30 गेंदों में पूरी की। हैरानी की बात यह है कि वैभव सूर्यवंशी ने पिछले साल IPL में अपने पहले ही सीजन में लगभग वह रिकॉर्ड तोड़ दिया था। वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों में सेंचुरी बनाई।

वैभव सूर्यवंशी उस मैच में 38 गेंदों पर 101 रन बनाकर आउट हुए थे। वह IPL में किसी भारतीय द्वारा बनाई गई सबसे तेज सेंचुरी बन गई, जिसने यूसुफ पठान के 37 गेंदों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। यूसुफ पठान ने यह रिकॉर्ड 2010 के आईपीएल राजस्थान रॉयल्स की ओर से मुंबई इंडियंस के खिलाफ बनाया था।