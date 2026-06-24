भारतीय टी20 क्रिकेट टीम इस वक्त आयरलैंड दौरे पर है जहां टीम इंडिया और आयरलैंड के बीच 2 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज के साथ ही भारतीय टी20 टीम श्रेयस अय्यर की कप्तानी में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। भारत-आयरलैंड के बीच 2 मैच खेले जाएंगे जिसका पहला मैच 26 जून और दूसरा मैच 28 जून को खेला जाएगा। इस सीरीज में सबकी नगाहें इस बात पर लगी है कि क्या वैभव सूर्यवंशी डेब्यू कर पाएंगे।

वैभव के डेब्यू करने की संभावना

वैभव ने जिस तरह का फॉर्म दिखाया है उसके बाद इस बात की संभावना है कि उन्हें डेब्यू करने का मौका मिल जाए यही नहीं वैभव के अलावा इस टी20 सीरीज के दौरान दो और खिलाड़ी भी भारत के लिए डेब्यू कर सकते हैं। इन दो खिलाड़ियों में आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले प्रिंस यादव हैं तो वहीं ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे भी हैं जिन्हें नितीश कुमार रेड्डी की जगह आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम में शामिल किया गया है।

आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप जीतने वाले वैभव को आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम में जगह दी गई थी और 15 साल के वैभव अब डेब्यू के लिए पूरी तरह से तैयार भी हैं। वैभव अगर आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच में खेलते हैं तो वो भारत की तरफ से पुरुष क्रिकेट के किसी भी प्रारूप में सबसे कम उम्र में क्रिकेट खेलने वाले बैटर बन जाएंगे और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि वैभव के आने के बाद अभिषेक या संजू में से किसे नीचे भेजा जाएगा।

प्रिंस यादव-सूर्यांश शेडगे भी कर सकते हैं डेब्यू

आयरलैंड दौरे पर भारत की प्लेइंग इलेवन में प्रिंस यादव को शामिल किया जा सकता है जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में अच्छी गेंदबाजी की थी। प्रिंस को भारतीय टीम में आईपीएल 2026 में अच्छे प्रदर्शन के बाद शामिल किया गया था जहां उन्होंने लखनऊ के लिए खेलते हुए 14 मैचों में 16 विकेट लिए थे। 23 साल के मुंबई के ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे भी आयरलैंड के खिलाफ डेब्यू कर सकते हैं जिन्होंने श्रीलंका में हाल ही में खेले गए ट्राई सीरीज में भी अच्छा प्रदर्शन किया था। सूर्यांश को नितीश रेड्डी की जगह टी20 टीम में शामिल किया गया जो इंजरी की वजह से टीम इंडिया से बाहर हो गए तो वहीं श्रेयस की कप्तानी में भारत अपना पहला टी20 सीरीज खेलेगा।

आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), सूर्यांश शेडगे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव।

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