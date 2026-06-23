महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी का नाम क्रिकेट की दुनिया में तेजी से छा रहा है। उनकी तूफानी बल्लेबाजी से प्रभावित इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड अब उनके तेवर के भी फैन हो गए हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वैभव के लिए क्रिकेट आसान हो गया है, इसलिए अब वह स्लेजिंग भी सीख रहा है।

स्टुअर्ट ब्रॉड का कहना है कि वह इस महीने के आखिर में इंग्लैंड में भारतीय टीम के लिए वैभव सूर्यवंशी को खेलते देखने को लेकर बहुत उत्साहित हैं। वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20I सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। भारत 26 और 28 जून को बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ दो T20I मैच खेलेगा, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज एक जुलाई से शुरू होगी। T20I मैचों के बाद तीन मैचों की ODI सीरीज भी खेली जाएगी।

टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा कि अगर वैभव सूर्यवंशी डरहम में T20I सीरीज के पहले मैच में खेलते हैं तो वह उन्हें देखकर ‘स्टारस्ट्रक’ (किसी बड़ी हस्ती को देखकर हैरान या प्रभावित होना) हो जाएंगे।

शुरुआती चार मैचों में कोई रन न बना पाने के कारण वैभव सूर्यवंशी ट्राई-नेशन A वनडे सीरीज के फाइनल से पहले दबाव में थे, लेकिन श्रीलंका A के खिलाफ अंतिम मैच में स्लेजिंग के दौरान इस युवा खिलाड़ी का आक्रामक रूप देखने को मिला। उस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 29 गेंदों पर 94 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 8 छक्के शामिल थे।

सुपर ओवर में हार के बाद फाइनल से पहले वैभव सूर्यवंशी की श्रीलंका A के खिलाड़ियों के साथ तीखी बहस हो गई। कैमरों में युवा खिलाड़ी को एक दूसरे खिलाड़ी को धक्का देते हुए भी देखा गया। हालांकि, स्टुअर्ट ब्रॉड वैभव सूर्यवंशी को लेकर बहुत उत्साहित हैं और उन्हें UK में इस युवा खिलाड़ी का जलवा देखने का बेसब्री से इंतजार है।

स्टुअर्ट ब्रॉड ने फॉर द लव ऑफ क्रिकेट पॉडकास्ट पर कहा, ‘‘उसमें सब कुछ है, है ना? उसमें सब कुछ है। वह अब स्लेजिंग भी कर रहा है। ठीक है, क्रिकेट उसके लिए बहुत आसान है। 11 गेंदें। यह कमाल है। मुझे यकीन है कि आप शायद उम्मीद नहीं कर रहे होंगे, लेकिन मैं डरहम में भारत के खिलाफ पहला T20 कवर कर रहा हूं। वह कब है, 1 जुलाई? बुधवार, एक जुलाई? मैं बस उम्मीद करता हूं कि वह खेले। सच कहूं तो, मुझे लगता है कि मैं शायद उससे बहुत प्रभावित हो जाऊंगा।’’

स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा, ‘‘…और पता है क्या? सिर्फ हम ही इस हाइप पर यकीन नहीं कर रहे हैं। मेरा मतलब है, आपने उसे देखा ही होगा; आप उस पर नजर रखे हुए हैं। मैंने दिनेश कार्तिक के साथ हफ्ता बिताया है, जो RCB के कोच और असिस्टेंट कोच में से एक हैं। …और जाहिर है मैंने उनसे पूछा- सच में, आप इस खिलाड़ी के बारे में क्या सोचते हैं? वह कमाल का है। वह सच में कमाल का है। आप सोच भी नहीं सकते कि यह लड़का कितना अच्छा है।’’

स्टुअर्ट ब्रॉड ने यह भी कहा कि UK के फैंस ने सूर्यकुमार यादव को ज्यादा नहीं देखा है और सिर्फ उनके टैलेंट के बारे में सुना है, जिससे उनके खेलने का इंतजार और भी रोमांचक हो जाता है। स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा, ‘‘जाहिर है, इंग्लैंड में लोग सिर्फ बातें सुन रहे हैं और कुछ बेहतरीन फुटेज देख रहे हैं, लेकिन जो लोग उसे हर हफ्ते खेलते हुए देख रहे हैं, उनसे यह सुनना कि ‘यह लड़का अलग ही लेवल का है’ बहुत बड़ी बात है।’’

भारतीय महिला टीम की स्टार गेंदबाज क्रांति गौड़ की कामयाबी के बाद अब उनके गांव में क्रिकेट अकादमी खुल गई है और लड़कियां खेलों में करियर बना रही हैं। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)



