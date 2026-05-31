आईपीएल 2026 में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने जहां अपने ताबड़तोड़ अंदाज से प्रभावित किया है। वहीं बाएं हाथ के बल्लेबाज साई सुदर्शन का क्लास, उनकी तकनीक पूरे सीजन आकर्षण का विषय रही है। यही कारण है कि वैभव सूर्यवंशी अगर इस सीजन छक्कों के मामले में सिक्सर किंग हैं तो साई सुदर्शन चौकों के मामले में नंबर 1 बल्लेबाज हैं। ऑरेंज कैप रेस में भी इन दोनों के बीच रेस जारी है।

वैभव सूर्यवंशी इस सीजन अपना सफर समाप्त करते हुए 16 पारियों में 776 रन बना चुके हैं। जबकि साई सुदर्शन फाइनल मुकाबले में खेलने उतरेंगे और अगर 67 रन बनाते हैं तो ऑरेंज कैप अपने नाम कर लेंगे। फिलहाल छक्के और चौकों के मामले में इन दोनों खिलाड़ियों का जलवा है। आइए नजर डालते हैं इस लिस्ट पर:-

IPL 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

स्थान खिलाड़ी छक्के (6s)मैच पारियां नाबाद रन उच्चतम स्कोर औसत गेंदें खेलीं स्ट्राइक रेट शतक (100s)अर्धशतक (50s)
1वैभव सूर्यवंशी (RR)721616077610348.50327237.3015
2अभिषेक शर्मा (SRH)4315151563135*40.21275204.7214
3रजत पाटीदार (RCB)411413248693*44.18247196.7605
4रयान रिकलटन (MI)3812121448123*40.73240186.6612
5मिचेल मार्श (LSG)361313056311143.31345163.1813
6शुभमन गिल (GT)331515072210448.13441163.7116
7इशान किशन (SRH)32151506029140.13330182.4206
8कूपर कोनोली (PBKS)3214132491107*44.64301163.1212
9प्रियांश आर्या (PBKS)32131303649328.00172211.6203
10हेनरिक क्लासेन (SRH)31151526246948.00390160.0006

IPL 2026 में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाज

स्थान खिलाड़ी चौके (4s)मैचपारियां रन
1साई सुदर्शन (GT)731616710
2शुभमन गिल (GT)721515722
3विराट कोहली (RCB)641515600
4वैभव सूर्यवंशी (RR)631616776
5इशान किशन (SRH)601515602
6केएल राहुल (DC)561414593
7प्रभसिमरन सिंह (PBKS)551413510
8संजू सैमसन (CSK)531414477
9यशस्वी जायसवाल (RR)521616427
10मिचेल मार्श (LSG)511313563

साई सुदर्शन नंबर 1, वैभव सूर्यवंशी टॉप 10 में भी नहीं; IPL 2026 में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज

आईपीएल 2026 में फाइनल मुकाबले से पहले ही साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा अर्धशतक के मामले में नंबर 1 पोजिशन पक्की कर ली है। वहीं इस सीजन अभी तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी टॉप 10 में भी नहीं हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर