भारतीय टीम की आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच में हुई हार से क्रिकेट जगत में हलचल मच चुकी है। भारत की हार के बाद टीम इंडिया के मैनेजमेंट और चयन समिति पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। दिग्गज सुनील गावस्कर भारत की हार पर बुरी तरह भड़के हैं। उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिलाने पर गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने साफतौर पर यह भी कहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ 1 जुलाई से होने वाली टी20 सीरीज के पहले मैच से ही वैभव को खिलाना होगा।

वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड दौरे पर इंटरनेशनल डेब्यू नहीं मिला। वह इंग्लैंड दौरे पर भी भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। अब सवाल यह है कि क्या वहां उन्हें मौका मिलेगा? इसको लेकर दिग्गज सुनील गावस्कर ने बड़ा बयान दिया है। एक टीवी चैनल के साथ लाइव चर्चा में गावस्कर ने टीम इंडिया को साफ नसीहत दी है कि अब किसी को भी बाहर करो, आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाजों को हटाओ, लेकिन वैभव को पहले मैच से खिलाओ।

भारत की हार पर भड़के सुनील गावस्कर

सुनील गावस्कर ने वैभव सूर्यवंशी को मौका ना देने के सवाल पर कहा,”मैं एक महीने से बोल रहा था कि आयरलैंड सीरीज के दोनों मैचों में वैभव को खिलाया जा सकता था। एक मैच में अभिषेक और एक मैच में संजू के साथ ओपनिंग करवा सकते थे। अगर आपको युवा खिलाड़ियों को मौका देना था तो यह दो मैच अच्छा मौका था।”

सनी पाजी ने आगे कहा,”अब पहले मैच में ही (इंग्लैंड के खिलाफ) उन्हें (वैभव को) खिलाना होगा। बात सीधी सी है, जो आपके आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी हैं उन्हें बाहर रखिए और वैभव सूर्यवंशी को खिलाएं। आपको वैभव को इंग्लैंड के खिलाफ हर हाल में पहले मैच में खिलाना होगा। चाहें नंबर 3 खिलाएं या ओपनिंग करवाएं, जरूर मौका वैभव को मिलना चाहिए।”

भारतीय टीम अब 1 जुलाई से इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी। श्रेयस अय्यर की कप्तानी का आगाज अच्छा नहीं रहा, लेकिन यह टीम वापसी करेगी। इस टीम में एक से बढ़कर एक धाकड़ खिलाड़ी हैं। ऐसे में इंतजार करना होगा और नई टीम को सेटल होने का मौका दिया जाना चाहिए। बस वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल डेब्यू कब करेंगे, यह अभी भी एक बड़ा सवाल है???

अभिषेक-संजू नहीं खोल पाए खाता, शर्मनाक रिकॉर्ड भी दर्ज; क्या अब वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा डेब्यू का मौका?

अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी आयरलैंड दौरे पर नाकाम रही। दूसरे टी20 में दोनों गोल्डन डक पर आउट हो गए। शर्मनाक रिकॉर्ड भी दोनों के नाम दर्ज हुआ और अब सवाल भी उठे कि क्या वैभव को अब मौका देना चाहिए? क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर



