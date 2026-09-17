अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज के पहले दो मैचों में वैभव सूर्यवंशी को खेलने का मौका नहीं मिला। जब पहले मैच में संजू सैमसन नहीं चले थे तब कहा जाने लगा कि वैभव को खिलाना चाहिए था, लेकिन दूसरे ही मैच में संजू ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए अर्धशतक लगाया और आलोचकों की बोलती बंद कर दी। अब वैभव को क्या तीसरे मैच में मौका मिलना चाहिए या नहीं इसके बारे में बात करते हुए वसीम जाफर ने अपनी राय दी।

वैभव को मौका देना बुरा विकल्प नहीं

वसीम जाफर ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा कि वैभव को तीसरे मैच में मौका देना बुरा विकल्प नहीं है। आप तीसरे मैच में इशान किशन को आराम दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने दोनों मैचों में अफगानिस्तान के खिलाफ अच्छा खेल दिखाया है साथ ही वो दलीप ट्रॉफी 2026 में भी खेलकर आ रहे हैं तो आप उन्हें रेस्ट दे सकते हैं। इशान के नहीं होने की स्थिति में वैभव को अभिषेक या फिर संजू के साथ ओपन करवा सकते हैं या फिर अभिषेक या संजू में से कोई एक तीसरे नंबर पर आ सकते हैं।

वसीम जाफर ने आगे कहा कि आप अभिषेक शर्मा को भी आराम दे सकते हैं और इस स्थिति में वैभव और संजू की जोड़ी को भी आजमा सकते हैं। वसीम के मुताबिक वैभव को एक मैच में मौका देना अच्छा होगा और एशिया कप 2026 से पहले उन्हें भी मैच प्रैक्टिस का मौका मिल जाएगी। वसीम ने इस बातचीत के दौरान जसप्रीत बुमराह को बारे में भी बात की और कहा कि जसप्रीत बुमराह एक लंबे ब्रेक के बाद वापसी कर रहे हैं। जब बुमराह अपनी लय में होते हैं तो बात ही कुछ और होती है। वह हमारी भारतीय बॉलिंग के लिए एक शानदार एक्स-फैक्टर हैं और अहम ओवर फेंकते हैं।

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अफगानिस्तान के खिलाफ 2 मैचों में 11 छक्के लगा चुके अभिषेक ने 2026 में टी20 मैचों में छक्के लगाने के मामले में डेवाल्ड ब्रेविस को पीछे छोड़ दिया। इस लिस्ट में वैभव टॉप-5 से जबकि इशान किशन टॉप-10 से बाहर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

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