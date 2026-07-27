भारत के पूर्व क्रिकेटर फारुख इंजीनियर का मानना ​​है कि वैभव सूर्यवंशी को 2027 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा के साथ वनडे टीम में ओपनर के तौर पर शामिल किया जाना चाहिए। पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ने कहा कि रोहित के साथ मौजूदा ओपनिंग जोड़ीदार शुभमन गिल नंबर 4 पर बैटिंग कर सकते हैं, जिससे मिडिल-ऑर्डर को और मजबूती मिलेगी।

इंजीनियर ने पीटीआई से कहा, ‘आदर्श स्थिति में शुभमन गिल और वैभव सूर्यवंशी हैं। गिल एक क्लास प्लेयर हैं। मुझे लगता है कि गिल अभी टीम के बेस्ट बल्लेबाज हैं। इसलिए गिल को चौथे नंबर पर आना चाहिए। गिल ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं, जो बॉल को लिफ्ट करता हो। वनडे में बाएं-दाएं हाथ का संयोजन आदर्श रहेगा।’

गिल चौथे नंबर पर आ सकते हैं

इंजीनियर ने कहा, ‘अगर रोहित खेलते हैं और मुझे लगता है कि उन्हें खेलना चाहिए तो उन्हें सूर्यवंशी के साथ ओपनिंग करने दें। उनके (सूर्यवंशी) जैसा बैट्समैन ओपनिंग में ज्यादा बेहतर है क्योंकि वह फील्ड में बड़े गैप ढूंढ लेता है। विराट कोहली तीसरे नंबर पर आ सकते हैं। गिल चौथे नंबर पर आ सकते हैं और फिर हमारे पास एक ठोस बल्लेबाजी क्रम होगा।’

वैभव सूर्यवंशी का जिम्बाब्वे में शानदार प्रदर्शन

वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ हाल ही में खत्म हुए तीन मैचों की टी20 सीरीज में दो अर्धशतक के साथ 151 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता। इंजीनियर को लगा कि 15 साल के इस खिलाड़ी ने 50 ओवर के खेल में जगह बनाने के लिए काफी कुछ किया है।

सूर्यवंशी को वनडे टीम में शामिल करने का सही समय

इंजीनियर ने कहा, ‘शायद यह सूर्यवंशी को भारत की वनडे टीम में शामिल करने का सही समय है। मुझे नहीं पता कि लोग वनडे और टी20 में इतना फर्क क्यों करते हैं क्योंकि मेरे लिए हाफ-वॉली हाफ-वॉली ही होती है। वह रन बना रहा है और उसमें पारी की शुरुआत करने का आत्मविश्वास है। वह आपको हारने से ज्यादा मैच जिताएगा। जब वह ऐसी शुरुआत देता है तो दूसरे खिलाड़ियों को पारी को मजबूत करने और बड़ा स्कोर बनाने का समय मिल जाता है।’

वैभव ने तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच के साथ-साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। वो भारतीय पुरुष क्रिकेट में सबसे कम उम्र में ये दोनों खिताब लेने वाले खिलाड़ी बने और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूरी खबर पढ़ें।