वैभव सूर्यवंशी ने साल 2026 में अपने बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया है। आईपीएल 2026 में उन्होंने 776 रन रिकॉर्ड 72 छक्कों के साथ बनाए थे। वह इस साल टी20 क्रिकेट में अब तक सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। जबकि इस लिस्ट में नंबर 1 पर कोई भी भारतीय नहीं है। अभिषेक शर्मा और इशान किशन टॉप 5 में शामिल हैं। जबकि संजू सैमसन इस लिस्ट के टॉप 10 का हिस्सा हैं।

इस लिस्ट के टॉप 10 में सबसे ज्यादा भारतीय नाम हैं। वैभव, इशान, अभिषेक और संजू समेत चार भारतीय खिलाड़ी इस लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के दो खिलाड़ी टॉप 10 में शामिल हैं। जबकि पाकिस्तान, वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के एक-एक खिलाड़ी का नाम इस लिस्ट में मौजूद है।

टी20 क्रिकेट में साल 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारी रन शतक अर्धशतक चौके छक्के फिन एलन 30 29 1069 3 4 88 80 वैभव सूर्यवंशी 16 16 776 1 5 63 72 रियान रिकल्टन 30 30 999 2 4 76 71 इशान किशन 28 28 1134 1 10 115 66 अभिषेक शर्मा 28 28 886 1 8 82 66 मिचेल मार्श 28 28 1128 2 7 109 66 शेरफेन रदरफोर्ड 29 25 699 0 6 45 53 डेवाल्ड ब्रेविस 31 25 695 1 2 37 51 संजू सैमसन 24 24 844 2 4 86 50 साहिबजादा फरहान 27 26 991 3 6 95 49

इशान किशन का बोलबाला

इस लिस्ट में भारतीय खिलाड़ी इशान किशन का अब तक साल 2026 में सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने के मामले में बोलबाला रहा है। उन्होंने भारत के लिए ही नहीं पूरी दुनियाभर में अभी तक पूरे साल सबसे ज्यादा रन टी20 फॉर्मेट में बनाए हैं। इसमें भारतीय टीम और आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए किया गया उनका प्रदर्शन शामिल है।

अभिषेक नंबर 1, टॉप-10 में 4 भारतीय; आईसीसी T20I बैटिंग रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा

आईसीसी की ताजा टी20 बैटिंग रैंकिंग में अभिषेक शर्मा पहले नंबर पर बने हुए हैं जबकि टॉप-10 में 4 भारतीय बैटर मौजूद हैं। पाकिस्तान के बैटर साहिबजादा फरहान तीसरे स्थान पर हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





