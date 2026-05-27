वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 लीग स्टेज के बाद लगातार केविन पीटरसन के साथ नजर आए। उन्हें केपी के साथ खास फ्रेंडली मैच खेलते भी देखा गया था, जहां उन्होंने 10 गेंद में ही 53 रन बना दिए थे। अब वैभव का एक और बयान चर्चा में है जहां इंग्लैंड के पूर्व कप्तान से बात करते हुए उन्होंने अपने तिहरे शतक का राज खोला है। वैभव ने बताया कि उनकी सबसे बड़ी पारी 335 रन की है।

अगर वैभव के आंकड़ों पर नजर डालें तो क्रिकइंफो के मुताबिक उन्होंने लिस्ट में 190 रन का सर्वोच्च स्कोर बनाया है। जबकि केविन पीटरसन ने जब उनसे पूछा कि उन्होंने सबसे बड़ी पारी कब खेली थी या सबसे ज्यादा देर तक कब बल्लेबाजी की थी? तो वैभव ने इसका राज खोला और अपनी 335 रन की पारी की जानकारी दी।

वैभव ने कहां खेली 335 रन की पारी

वैभव सूर्यवंशी ने बताया,”मेरी सबसे बड़ी पारी एक हमारे स्टेट डोमेस्टिक मैच में आई थी जहां मैंने पूरे 50 ओवर नॉट आउट रहते हुए बल्लेबाजी की थी और 335 रन बनाए थे।” वैभव ने इसी साल अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल मैच में 175 रन की तूफानी पारी खेली थी। फिर भी लिस्ट ए में उनका सर्वोच्च स्कोर 190 रन का है।

Vaibhav Sooryavanshi Reveals He Played A Full 50-Over & Scored 335 Not Out! 😅😳 pic.twitter.com/7EylewpYoA — The Switch | Kevin Pietersen (@kptheswitch) May 25, 2026

वैभव सूर्यवंशी के आंकड़ों पर एक नजर

वैभव सूर्यवंशी ने भारत के घरेलू क्रिकेट में 8 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं और 12 पारियों में उनके नाम 207 रन दर्ज हैं। जबकि लिस्ट ए के आंकड़ों में उन्होंने 8 मैचों की 8 पारियों में 353 रन बनाए हैं जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है। टी20 क्रिकेट में वैभव के नाम 32 मैचों की 32 पारियों में 1284 रन दर्ज हैं जिसमें चार शतक और चार अर्धशतक उनके नाम दर्ज हैं। टी20 में उनका सर्वोच्च स्कोर है 144 रन।

वैभव सूर्यवंशी के यूथ क्रिकेट रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने अंडर 19 लेवल पर भारतीय टीम के लिए 6 टेस्ट मैच खेले हैं और 10 पारियों में 331 रन बनाए हैं। यहां उन्होंने दो शतक और एक अर्धशतक लगाया है, 113 रन उनका बेस्ट स्कोर है। जबकि यूथ वनडे में वैभव ने अंडर 19 टीम के लिए 25 मैचों की 25 पारियों में 1412 रन बनाए हैं। इसमें 4 शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं। 175 रन उनका सर्वोच्च स्कोर है।

वैभव की चर्चा अमेरिका तक: WWE स्टार ने पहनी सूर्यवंशी के नाम की जर्सी, एलिमिनेटर से पहले शेयर किया खास VIDEO

आईपीएल 2026 के बीच तो वैभव सूर्यवंशी का जलवा भारत में जारी ही है, वहीं इसकी गूंज अब अमेरिका तक भी पहुंच गई है। यूएसए के मशहूर शो WWE के एक धाकड़ रेसलर ने 15 वर्षीय खिलाड़ी के लिए खास तरह से अपनी दीवानगी जाहिर की है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





