वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 मैचों की टी20 सीरीज में भारत के लिए जमकर रन बनाए थे और उसके बाद उन्हें दलीप ट्रॉफी में हिस्सा लेना था। वैभव टी20 प्रारूप में खुद को साबित कर चुके हैं और अब इंतजार है कि वो क्रिकेट के अन्य प्रारूपों में किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। ऐसा माना जा रहा था कि वैभव दलीप ट्रॉफी (लाल गेंद के क्रिकेट में) में कुछ बड़ा धमाका करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और उनका प्रदर्शन औसत ही रहा।

वैभव अब अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन दलीप ट्रॉफी किए गए प्रदर्शन से अब ये सवाल उठने लगा कि अगर वो इस तरह का खेल दिखा पाएंगे तो क्या भारतीय टेस्ट टीम में जगह बना पाएंगे। वैभव लाल गेंद के इस टूर्नामेंट में उसी अंदाज में खेलते हुए नजर आए जिसके लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन इसके दम पर वो एक पारी को छोड़कर हर बार निराश करते ही नजर आए यानी वैभव को अभी लाल गेंद के क्रिकेट में काफी कुछ काम करने की जरूरत है।

दलीप ट्रॉफी 2026 में वैभव का प्रदर्शन

दलीप ट्रॉफी 2026 में वैभव ईस्ट जोन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और वो टीम के उप-कप्तान भी थे। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 3 मैच खेले और उन 3 मैचों की 5 पारियों में उन्होंने 183 गेंदों का सामना करते हुए 192 रन बनाए। वैभव का औसत इन मैचों में 38.40 का रहा जबकि उनका स्ट्राइक रेट 104.91 का रहा जो टेस्ट के लिहाज से तो काफी अच्छा था। वहीं वैभव ने इन 5 पारियों में एक अर्धशतकीय पारी खेली और उनका बेस्ट स्कोर 92 रन रहा। वैभव ने इन मैचों में 18 चौके और 10 छक्के भी लगाए।

IND vs AFG: भारत-अफगानिस्तान 3 मैचों की T20I सीरीज 13 से; जानें कितने बजे शुरू होंगे मैच, कहां होगा लाइव प्रसारण

भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत 13 सितंबर से होगी। ये मैच कितने बजे शुरू होगा साथ ही इस मैच को आप किस चैनल पर लाइव देख सकते हैं यहां पूरी जानकारी उपलब्ध है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

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ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर ने अपनी पसंदीदा बेस्ट राइड हैंडर्स प्लेइंग इलेवन का चयन किया जिसमें 3 भारतीय खिलाड़ियों को जगह दी। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)