दलीप ट्रॉफी 2026 में ईस्ट जोन का प्रतिनिधित्व करने के बाद अब अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हालांकि अफगानिस्तान के खिलाफ 13 सितंबर को होने वाले पहले मुकाबले में वो भारत के लिए ओपन करेंगे या नहीं इस पर सबकी निगाहें लगी रहने वाली है। वैसे वैभव ने अपने पिछले टी20आई सीरीज में जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने थे।

अब बात करते हैं 15 साल के वैभव के टी20 क्रिकेट करियर की जो अब तक शानदार रहा है और क्रिकेट के छोटे प्रारूप में वो अब तक गजब के रहे हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले तक वैभव ने अब तक खेले 40 टी20 मैचों में जमकर रन बनाए हैं और सिर्फ 40 मैचों में ही वो 4 शतक लगा चुके हैं। यही नहीं वो कितने आक्रामक बल्लेबाज हैं और छक्के लगाने में कितना यकीन रखते हैं वो इस बात से पता चलता है कि वो इन 40 मुकाबलों में चौकों से ज्यादा छक्के लगा चुके हैं।

वैभव बना चुके हैं 772 गेंदों पर 1670 रन

वैभव सूर्यवंशी ने अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले तक 40 टी20 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 772 गेंदों का सामना किया है और इन पर उन्होंने 1670 रन बनाए है। वैभव का स्ट्राइक रेट अब तक का 216.32 का रहा है जो कमाल का है साथ ही साथ इन मैचों में उनके बल्ले से 4 शतक और 8 अर्धशतक निकल चुके हैं और उनका बेस्ट स्कोर 144 रन रहा है। वैभव का औसत इन मैचों में 42.82 का रहा है और वो एक बार नाबाद रहे हैं। वैभव ने इन मैचों में 132 चौके लगाए हैं जबकि 148 छक्के उनके बल्ले से निकले हैं।

वैभव के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की बात करें तो इसकी अभी शुरुआत ही हुई है और उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ इसी साल टी20आई डेब्यू किया था। वैभव को अब तक 6 टी20आई मैच खेलने को मिले हैं जिनमें उन्होंने 193 रन दो अर्धशतक की मदद से बनाए हैं। वैभव का बेस्ट स्कोर 81 रन रहा है और उनका औसत 32.16 का रहा है जबकि उनका स्ट्राइक रेट 189.21 है जो बेहतरीन है। टी20आई में उन्होंने अब तक 16 चौके और 14 छक्के जड़े हैं।

कोहली नंबर 3, पोंटिंग टॉप पर, बाबर के 7000 रन पूरे; इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप-16 कप्तान

बाबर आजम ने बतौर कप्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में 7000 रन पूरे किए और वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तानों की लिस्ट में 16वें नंबर पर आ गए। वहीं इस लिस्ट में पहले नंबर पर रिकी पोंटिंग हैं जिन्होंने बतौर कप्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 15440 रन बनाए थे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)