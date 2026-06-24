क्रिकेट की नई सनसनी 15 साल के वैभव सूर्यवंशी अब भारत के लिए डेब्यू करने को तैयार हैं। टी20 प्रारूप में धूम मचाने वाले वैभव ने अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं को इतना मजबूर कर दिया कि उन्हें वैभव को भारतीय टी20 टीम में जगह देनी ही पड़ी। हालांकि भारतीय टी20 टीम में पहले से ही अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन जैसे ओपनर मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद वैभव को टीम में लाने का मकसद साफ है कि उन्हें खिलाया जाएगा भले ही इसके लिए कुछ भी करना पड़े।

अब जरा बात वनडे प्रारूप की कर लेते हैं जहां 20 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ शतक लगाने वाले यशस्वी जायसवाल को 21 जून को ही इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम से बाहर कर दिया गया क्योंकि टीम में रोहित शर्मा और शुभमन गिल जैसे ओपनर पहले से ही मौजूद थे। यहां अगर वैभव और यशस्वी को देखें तो दोनों को लेकर बात लगभग एक ही जैसी है, लेकिन ट्रीटमेंट अलग-अलग रहा। यानी टी20 टीम में शानदार ओपनर्स होने के बावजूद वैभव को टीम में लाया गया, लेकिन यशस्वी को वनडे टीम से बाहर कर दिया गया। यानी संदेश साफ है कि वैभव को टीम का हिस्सा किसी भी हाल में बनाना ही है।

वैभव को आजमाने का सही मौका

वैभव, वो नाम जो अब दुनिया के लिए नया नहीं है और विश्व क्रिकेट में उनकी चर्चा जोर-शोर से हो रही है। आयरलैंड दौरे के लिए वो टीम में भी हैं और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या उनका डेब्यू होता है या नहीं। वैसे हाल फिलहाल वैभव ने जिस तरह का खेल दिखाया है उसके बाद उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में आजमाने का अब सही मौका है। वैभव को मौका मिलता है तो उन्हें नया अनुभव मिलेगा और वो बड़े स्तर पर भी निखरते चले जाएंगे। जब आपके पास इतना टैलेंटेड खिलाड़ी है वो खुद को साबित भी कर चुका है तो उन्हें डेब्यू कराने को लेकर इंतजार करने का कोई फायदा भी नहीं है।

टी20 में बना चुके हैं 670 गेंदों पर 1477 रन

वैभव अपने टी20 इंटरनेशनल डेब्यू से पहले क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में धमाल मचा चुके हैं और अब बारी आयरलैंड में उनके तबाही मचाने की भी है। श्रीलंका में खेले गए ट्राई सीरीज के फाइनल में उन्होंने जो पारी खेली थी (29 गेंदों पर 94 रन) इसके बाद हर कोई उन्हें नीली जर्सी में (सीनियर लेवल पर) देखने को बेताब है। वैभव का टी20 करियर अब तक जिस तरह का रहा है उसे अद्भुत ही कहा जा सकता है। उन्होंने अब तक खेले 34 मैचों में 220.44 की स्ट्राइक रेट के साथ 670 गेंदों पर 1477 रन बनाए हैं। वैभव ने इन मैचों में 116 चौके और 137 छक्के लगाए हैं। उनका औसत 44.75 का रहा है और उनके बल्ले से 4 शतक 6 अर्धशतक भी निकले हैं। वैभव का बेस्ट स्कोर 144 रन रहा है।

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