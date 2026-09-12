भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का आगाज 13 सितंबर 2026 से होने जा रहा है। रविवार को पहला मुकाबला खेला जाएगा और इस मैच से पहले इशान किशन की फिटनेस ने भारतीय टीम की चिंता बढ़ा दी है। भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज इशान किशन शुक्रवार को दिल्ली के अरुण जेठली स्टेडियम में अभ्यास सत्र के दौरान पीठ के दर्द से जूझते दिखे। यही कारण है कि पहली बार राजस्थान रॉयल्स के पूर्व साथी वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन पहली बार एकसाथ खेल सकते हैं।

बता दें कि इशान टीम के नेट सेशन के दौरान पीठ में खिंचाव के कारण असहज नजर आए, जिससे अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले उनकी फिटनेस को लेकर चिंता बढ़ गई है। किशन तेज गेंदबाजों के नेट में बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान नवदीप सैनी ने शरीर को निशाना बनाकर शॉर्ट गेंद डाली। बाएं हाथ के बल्लेबाज इशान किशन ने उछाल लेती गेंद से बचने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान उनकी पीठ में खिंचाव आ गया।

इशान किशन के खेलने पर संशय

इशान किशन को इसके बाद दर्द से परेशान देखते ही टीम के निवर्तमान फिजियो कमलेश जैन उनकी मदद के लिए पहुंचे। किशन कुछ मिनट तक घुटनों के बल बैठे रहे और फिर धीरे-धीरे नेट से बाहर चले गए। बाद में वह कमर के पिछले हिस्से को पकड़े नजर आए और दोबारा बल्लेबाजी के लिए नहीं लौटे। अब उनके पहले टी20 में खेलने पर इसके बद संशय भी बना हुआ है। अगर इशान नहीं खेले तो संजू सैमसन या अभिषेक शर्मा नंबर 3 पर खेल सकते हैं।

आपको बता दें कि वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन इससे पहले एकसाथ कभी नहीं खेले हैं। इंग्लैंड दौरे पर दूसरे टी20 के बाद से संजू को बाहर करके वैभव को डेब्यू का मौका दिया गया था। फिर तीन पारियों में फ्लाप होने के बाद वैभव को बाहर करके संजू को आखिरी मैच में मौका दिया गया था। इसके बाद जिम्बाब्वे दौरे पर संजू सैमसन को जगह नहीं मिली और वैभव सूर्यवंशी लगातार खेलते नजर आए। अब अगर इशान किशन नहीं खेले तो वैभव और संजू दोनों को एकसाथ पहली बार खेलते देखा जा सकता है।

इशान किशन के बिना कैसी हो सकती भारत की संभावित प्लेइंग 11

शैफाली-दीप्ति नंबर 1, स्मृति मंधाना दूसरे पर; पाकिस्तान-श्रीलंका सेमीफाइनल के बाद एशिया कप 2026 की टॉप 5 बैटर्स-बॉलर्स

महिला एशिया कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका की भिड़ंत हुई। इस मुकाबले में पाकिस्तान को हराते हुए श्रीलंका ने फाइनल में जगह बनाई। इस मैच के बाद भी टॉप 5 बैटर्स में शैफाली वर्मा और टॉप 5 गेंदबाजों में दीप्ति शर्मा नंबर 1 पर रहीं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





