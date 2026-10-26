भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला 27 अक्टूबर 2026 मंगलवार को वेलिंग्टन में खेला जाएगा। इस मुकाबले से भी इशान किशन बाहर हो गए हैं, यानी वैभव सूर्यवंशी का खेलना तय माना जा रहा है। अब सवाल है कि वैभव फिर से नंबर 3 पर खेलेंगे या ओपनिंग करते नजर आएंगे? वैभव सूर्यवंशी अगर ओपनिंग करेंगे तो संजू और अभिषेक में से नंबर 3 पर कौन आएगा, इसका जवाब आकाश चोपड़ा ने दिया है।

टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर तीसरे टी20 मुकाबले के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11 चुनी है। उन्होंने अपनी टीम में वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन को बतौर ओपनर चुना है, जबकि अभिषेक शर्मा को नंबर 3 पर मौका देने की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने दूसरे टी20 में लगातार दूसरी बार खराब प्रदर्शन के बावजूद भुवनेश्वर कुमार को टीम में रखा है।

आकाश चोपड़ा की प्लेइंग 11 में किसे मौका?

आकाश चोपड़ा ने तीसरे टी20 मुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किए हैं। वहीं उन्होंने बैटिंग पोजिशन में बदलाव करने की सलाह दी है। दरअसल वैभव सूर्यवंशी ने लगातार अपने करियर में ओपनिंग ही की है। वह पिछले मुकाबले में पहली बार नंबर 3 पर खेलते नजर आए थे। वह सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कई क्रिकेट दिग्गजों ने वैभव को बतौर ओपनर ही खिलाने की बात कही थी।

मुरली कार्तिक, विवेक राजदान ने लगातार कमेंट्री की दौरान यह बात उठाई थी। दोनों के मुताबिक अगर वैभव को टीम में जगह दी जा रही है, तो उनका इस्तेमाल बतौर ओपनर ही सबसे अच्छी तरह किया जा सकता है। आकाश चोपड़ा ने टीम इंडिया को बाएं हाथ और दाएं हाथ का कॉम्बिनेशन बनाए रखने की सलाह दी और अभिषेक शर्मा को नंबर 3 पर मौका देने की बात कही।

तीसरे टी20 के लिए आकाश चोपड़ा ने चुनी भारत की संभावित प्लेइंग 11

भारत की नजरें सीरीज कब्जाने पर

टी20 सीरीज के पहले दो मैचों में बल्लेबाजों के दम पर जीत हासिल करने वाली भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अपना विजय अभियान जारी रखकर अजेय बढ़त हासिल करने की कोशिश करेगी। भारत 2020 से न्यूजीलैंड में टी20 सीरीज में अजेय रहा है। उसने विराट कोहली की कप्तानी में तब न्यूजीलैंड को 5-0 से हराया था। इसके बाद 2022-23 में अपने अगले दौरे में भारतीय टीम ने एकमात्र ऐसा मैच जीता जो खराब मौसम से प्रभावित नहीं हुआ था, जबकि श्रृंखला का निर्णायक मैच टाई रहा था।

14 चौके, 4 छक्के: वैभव सूर्यवंशी का हेलमेट पहन छोटे भाई आशीर्वाद ने ठोका शतक, 4 महीने में तीसरा तूफानी सैकड़ा

वैभव सूर्यवंशी के छोटे भाई आशीर्वाद सूर्यवंशी ने एक बार फिर अपने बल्ले का जलवा दिखाया है। उन्होंने एक स्थानीय मैच में 87 गेंद पर 107 रन की पारी खेली। उनका इस दौरान हेलमेट जो नजर आया उस पर भारतीय तिरंगा और बीसीसीआई का लोगो दिख रहा था। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर







