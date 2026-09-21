भारत और जापान के बीच मंगलवार 22 सितंबर को ऐतिहासिक टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय टीम पहली बार जापान का सामना करेगी। यह ऐतिहासिक टी20 इंटरनेशनल भारत के जापान के साथ राजनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में होगा। इसके बाद टीम इंडिया 28 सितंबर को एशियन गेम्स में सीधे क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने उतरेगी। इस मैच के लिए भारत की प्लेइंग 11 में वैभव सूर्यवंशी की एंट्री संभव दिख रही है।

भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पर बयान देते हुए आकाश चोपड़ा ने बताया कि वह इस मुकाबले के लिए भारतीय प्लेइंग 11 में दो बदलाव देख रहे हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 में 30 गेंद पर ऐतिहासिक शतक लगाने वाले अभिषेक शर्मा को रेस्ट देकर बाहर करने की बात कही। वहीं जसप्रीत बुमराह को भी उन्होंने इस मैच से आराम देने की बात कही।

अर्शदीप सिंह आखिरी मैच अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं खेले थे लेकिन नितीश कुमार रेड्डी इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं हैं तो अर्शदीप की वापसी तय मान सकते हैं। आकाश के मुताबिक भारतीय प्लेइंग 11 जापान के खिलाफ उतरी तो पहली बार संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी टी20 इंटरनेशनल में पारी की शुरुआत करती नजर आ सकती है।

वहीं गेंदबाजी में बागडोर प्रमुख तौर पर यश ठाकुर, अर्शदीप सिंह के कंधे पर हो सकती है। विप्रज निगम अगर खेले तो उनका यह टी20 इंटरनेशनल डेब्यू हो सकता है।

आकाश चोपड़ा के मुताबिक भारत की संभावित प्लेइंग 11

कब और कहां खेला जाएगा यह मुकाबला?

भारत और जापान के बीच यह ऐतिहासिक मैच टोक्यो से 100 किलोमीटर दूर कान्टो के सानो स्थित सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। इस मैच की शुरुआत भारतीय समयानुसार सुबह 9.30 बजे और जापान के समय के मुताबिक दोपहर 1 बजे से होगी। मैच का टॉस सुबह 9 बजे होगा (IST)। इस मुकाबले को फैनकोड पर और सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख पाएंगे।

भारत-जापान टी20 के लिए दोनों टीमों के स्क्वाड

भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, इशान किशन, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, विपराज निगम, वैभव सूर्यवंशी।

जापान की टीम: केंडेल काडोवाकी फ्लेमिंग (कप्तान ), चार्ली हारा हिंजे, बेंजामिन इतो डेविस, एलेस्टर काडोवाकी फ्लेमिंग, कोहेइ कुबोटा, जेक कुसुडा एन, वातारू मियाउची, रियो साकुरानो थॉमस, एलेक्स शिराइ पी, शोमा सुगाया स्लेटर, डेकलान सुजुकी मैकॉम्ब, सुयोषी ताकाडा, इब्राहिम ताकाहाशी, माकोतो तानियामा, लाचलान यामामोतो लेक।

IND U19 vs AUS U19: यशवर्धन का शतक, आर्यवीर सहवाग अर्धशतक से चूके; भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 342 का लक्ष्य

भारतीय अंडर 19 टीम ने ऑस्ट्रेलियाई अंडर 19 टीम के खिलाफ दूसरे यूथ वनडे में पहले खेलते हुए 7 विकेट पर 341 रन बनाए। इस मुकाबले में आर्यवीर सहवाग अपने अर्धशतक से चूके तो यशवर्धन चौहान ने शतकीय पारी खेली। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





