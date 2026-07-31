वनडे वर्ल्ड कप 2027 के आयोजन में अभी काफी वक्त है, लेकिन इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम में किन्हें जगह दी जानी चाहिए इसकी चर्चा जोर-शोर से हो रही है। क्रिकेट क्रिकेट एक्सपर्ट वनडे वर्ल्ड कप को लेकर भारतीय टीम का चयन कर चुके हैं और अब टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने भी इस वर्ल्ड कप को लेकर अपनी पसंदीदा भारतीय टीम का चयन किया। उन्होंने इस टीम में संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ियों को शामिल करने से साफ मना कर दिया तो वहीं कुछ खिलाड़ियों के नाम पर कहा कि शायद उन्हें शामिल किया जा सकता है।

अश्विन ने 30 में से 13 खिलाड़ियों का किया चयन

क्रिकइंफो के एक शो के दौरान आर अश्विन के सामने 30 खिलाड़ियों के नाम लिए गए। इन 30 खिलाड़ियों में से अश्विन ने 13 खिलाड़ियों का चयन किया जो वनडे वर्ल्ड कप 2027 में खेल सकते हैं। उन्होंने 30 में से 9 खिलाड़ियों के बारे में साफ तौर पर कहा उन्हें टीम में जगह नहीं मिलेगी तो वहीं 8 खिलाड़ी ऐसे रहे जिनके बारे में अश्विन ने कहा कि शायद इन्हें भारतीय टीम में जगह मिल सकती है। अब आपको बताते हैं कि अश्विन ने किन-किन खिलाड़ियों के लिए YES, NO और MAY BE कहा।

भुवी को टीम में जगह देने की कही बात

अश्विन ने वनडे वर्ल्ड कप 2026 के लिए जिन खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया उसमें शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, इशान किशन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, हार्दिक पंड्या, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार रहे। उन्होंने इस वीडियो में साफ तौर पर कहा कि हमें अगले वनडे वर्ल्ड कप में भुवनेश्वर कुमार की जरूरत होगी और वो टीम के लिए अहम साबित होंगे। मैं भुवी से बात करके कहूंगा कि वो सभी घरेलू टूर्नामेंट में खेलें और खुद को और तैयार करें।

संजू, वैभव, अभिषेक के नाम को किया खारिज

अश्विन से इस कार्यक्रम में जब पूछा गया कि संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, शिवम दुबे, प्रिंस यादव, गुरनूर बरार को वनडे वर्ल्ड कप टीम में मौका दिया जाएगा तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। वहीं मोहम्मद शमी के लिए उन्होंने कहा कि उन्हें शायद मौका मिले, लेकिन मैं उनके लिए लगभग NO ही कहूंगा। वहीं उन्होंने यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, वरुण चक्रवर्ती, रविंद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में कहा कि इन्हें शायद मौका मिले।

वनडे वर्ल्ड कप 2026 के लिए अश्विन द्वारा चुनी गई भारतीय टीम

YES (इन्हें मौका मिलेगा)- शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, इशान किशन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, हार्दिक पंड्या, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार।

NO (इन्हें मौका नहीं मिलेगा)- संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, शिवम दुबे, प्रिंस यादव, गुरनूर बरार।

MAY BE (इन खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है)- यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, वरुण चक्रवर्ती, रविंद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा।

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