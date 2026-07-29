इंग्लैंड दौरे पर शॉर्ट बॉल के खिलाफ संघर्ष के बाद आलोचनाओं का सामना कर रहे 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के समर्थन में पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन खुलकर सामने आए हैं। रविचंद्रन अश्विन का कहना है कि एक-दो पारियों के आधार पर किसी खिलाड़ी का आकलन करना सही नहीं है। अश्विन ने वैभव की तुलना ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज रिकी पोंटिंग से की।

रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि रिकी पोंटिंग भी शॉर्ट बॉल पर आउट होते थे, इसलिए युवा बल्लेबाज को समय दिया जाना चाहिए। साथ ही रविचंद्रन अश्विन ने जिम्बाब्वे दौरे पर वैभव की परिपक्व बल्लेबाजी और तेजी से सीखने की क्षमता की भी जमकर तारीफ की। इससे पहले इंग्लैंड में अपनी डेब्यू सीरीज में वैभव सूर्यवंशी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए थे।

भारत ने जिम्बाब्वे को 3-0 से हराया और इस सीरीज में सूर्यवंशी टीम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज बनकर उभरे। वैभव सूर्यवंशी ने 49 गेंदों में 81 रन बनाए, जिसमें सात चौके और चार छक्के शामिल थे। इंग्लैंड में हुई T20I सीरीज में शॉर्ट बॉल 15 साल के इस खिलाड़ी के लिए परेशानी का सबब बनी थी। इंग्लैंड में वैभव सूर्यवंशी तीन पारियों में क्रमशः 13, 14 और 15 रन ही बना पाए थे।

अश्विन का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफल होने के लिए वैभव सूर्यवंशी को अपनी तकनीक में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। बिहार के इस होनहार खिलाड़ी की तुलना ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज रिकी पोंटिंग से करते हुए अश्विन ने कहा, ‘‘उसमें कुछ भी अलग नहीं था। वह वही खिलाड़ी है। उसे खुद को अलग दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हम ऐसा क्यों चाहते हैं? वह जैसा है, वैसा ही अच्छा खिलाड़ी है। लोग शॉर्ट बॉल की बात करते हैं। क्या रिकी पोंटिंग कभी शॉर्ट बॉल पर आउट नहीं हुए?’’

अश्विन ने अपने YouTube चैनल पर कहा, ‘‘हमें यह समझना होगा कि हर किसी की अपनी खूबियां और कमियां होती हैं। ये सब आम बातें हैं। वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड में जोफ्रा आर्चर के खिलाफ पहले कितनी बार खेला है? ये सभी अनुभव हैं। हम किसी को भी यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकते। समस्या यह है कि उससे उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि वह हर मैच में अच्छा प्रदर्शन करें।’’

अश्विन ने जिम्बाब्वे की धीमी पिचों के हिसाब से तेजी से ढलने की वैभव सूर्यवंशी की क्षमता पर जोर दिया। अश्विन ने कहा, ‘‘मुझे यह बात अच्छी लगी कि विकेट थोड़ा धीमा था और गेंद भी स्पिन हो रही थी। उसने हालात के हिसाब से बहुत अच्छी तरह खुद को ढाला। वह कम स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। वह आगे बढ़कर स्पिनरों को शॉट मार रहा था। ये सभी बहुत तारीफ के काबिल हैं। एक छोटा बच्चा इस तरह के विकेट पर खड़े-खड़े स्पिनर को नहीं मार सकता, इसलिए उसने अपने पैरों का इस्तेमाल किया।’’

अश्विन ने कहा, ‘‘ यह बहुत समझदारी वाली बात है। उसके सीखने की रफ्तार इतनी अच्छी है कि अगर वह बाहर बैठकर यह सब देखेगा तो वह और भी बेहतर खिलाड़ी बनेगा। वह एक जबरदस्त खिलाड़ी बनने वाला है। उसे निखरने दें, उसे समय दें।’’ बता दें कि पिछले रविवार (26 जुलाई 2026) को जब श्रेयस अय्यर ने कप्तान के तौर पर अपनी पहली T20I सीरीज जीती तो वैभव सूर्यवंशी मैन ऑफ द सीरीज जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए।

वैभव दिलाते हैं ब्रैडमैन की याद, उथप्पा ने बताई दोनों के बीच क्या है समानता

पूर्व भारतीय खिलाड़ी रॉबिन उथप्पा ने वैभव सूर्यवंशी की तुलना डॉन ब्रैडमैन के साथ की और बताया कि दोनों के बीच क्या समानता थी। उन्होंने कहा कि वैभव के बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)





