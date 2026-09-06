वैभव सूर्यवंशी ने दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल मुकाबले में साउथ जोन के खिलाफ पहली पारी में 44 रन की शानदार पारी खेली। हालांकि वो अपने अर्धशतक से जरूर चूक गए, लेकिन उनकी ये पारी काफी प्रभावी रही। साल 2026 में वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन ओवर ऑल अब तक काफी अच्छा रहा है, लेकिन नॉकआउट मैचों में वो ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं और इसकी गवाही आंकड़े साफ तौर पर दे रहे हैं।

2026 नॉकआउट मैचों की 7 पारियों में वैभव ने लगाए एक शतक और 5 अर्धशतक

साल 2026 में वैभव ने अब तक कुल 8 नॉकआउट मैच खेले हैं और इनकी 7 पारियों में उन्होंने कुल 706 रन बनाए हैं जिसमें एक शतक और 5 अर्धशतक शामिल है। वैभव ने साल 2026 का अपना पहला नॉकआउट मैच अफगानिस्तान के खिलाफ अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेला था जो सेमीफाइनल मैच था। इस मैच में उन्होंने 33 गेंदों पर 68 रन की पारी खेली थी जबकि इंग्लैंड के खिलाफ अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने 80 गेंदों पर 175 रन की बेहतरीन पारी खेलने का कमाल किया था।

वहीं आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने 29 गेंदों पर 97 रन बनाए थे जबकि गुजरात के खिलाफ क्वालिफायर मैच में 47 गेंदों पर 96 रन बनाए थे। वहीं श्रीलंका ए के खिलाफ वैभव ने ट्राई सीरीज फाइनल मुकाबले में फिर से 29 गेंदों पर ही 94 रन बनाए थे। इसके बाद उन्होंने दलीप ट्रॉफी 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले में सेंट्रल जोन के खिलाफ पहली पारी में 92 रन जबकि दूसरी पारी में 40 रन बनाए थे। वहीं फाइनल मैच की पहली पारी में उन्होंने साउथ जोन के खिलाफ 44 रन की प्रभावी पारी खेली। इस साल नॉकआउट मैचों में वो 4 बार नाइनटीज पर आउट हुए।

2026 नॉकआउट मैचों में वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन

68 रन (33 गेंद) – U19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल (बनाम अफगानिस्तान)

175 रन (80 गेंद) – U19 वर्ल्ड कप फाइनल (बनाम इंग्लैंड)

97 रन (29 गेंद) – आईपीएल 2026 एलिमिनेटर (बनाम सनराइजर्स हैदराबाद

96 रन (47 गेंद) – आईपीएल 2026 क्वालिफायर (बनाम गुजरात टाइटंस)

94 रन (29 गेंद) – ट्राई-सीरीज फाइनल (बनाम श्रीलंका ए)

92 रन और 40 रन – दलीप ट्रॉफी 2026 सेमीफाइनल (बनाम सेंट्रल जोन)

44 रन – दलीप ट्रॉफी 2026 फाइनल (बनाम साउथ जोन)

तिलक-शाहबाज से आगे सुदीप, वैभव टॉप-5 में; दलीप ट्रॉफी 2026 में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले टॉप-6 बल्लेबाज

दलीप ट्रॉफी 2026 के दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के बाद सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सुदीप कुमार घरामी पहले नंबर पर हैं जिन्होंने अब तक खेले 2 मैचों में सबसे ज्यादा 31 चौके लगाए हैं जबकि शाहबाज अहमद ने एक मैच में 17 चौके लगाए हैं और वो दूसरे नंबर पर है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)