आईपीएल 2026 के लीग स्टेज खत्म होने के बाद लगातार एक के बाद एक अलग-अलग बेस्ट प्लेइंग 11 सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में भारत के पूर्व बल्लेबाज और स्टार कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने अनकैप्ड खिलाड़ियों की बेस्ट प्लेइंग 11 चुनी है। टीम कोई भी हो वैभव सूर्यवंशी का नाम हर टीम में होना अब अनिवार्य सा नजर आ रहा है। इस लिस्ट में भी वैभव को ओपनर चुना गया है और उनके जोड़ीदार हैं प्रियांश आर्या।
आकाश चोपड़ा ने अपने एक्स हैंडल पर अनकैप्ड खिलाड़ी यानी जो खिलाड़ी इंटरनेशनल डेब्यू अभी तक नहीं करे हैं, उनकी बेस्ट प्लेइंग 11 बताई है। उन्होंने अपनी टीम में कई धाकड़ युवा खिलाड़ियों के नाम चुने हैं जो पहले से ही स्टार बन चुके हैं। इसमें वैभव और प्रियांश के अलावा, प्रभसिमरन सिंह, अंगकृष रघुवंशी और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जलवा दिखाने वाले कार्तिक शर्मा भी शामिल हैं।
गेंदबाजी लाइनअप में ये खिलाड़ी शामिल
आकाश चोपड़ा ने अपनी अनकैप्ड खिलाड़ियों की सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग 11 में प्रिंस यादव को चुना है। प्रिंस को हाल ही में आगामी अफगानिस्तान सीरीज के लिए भी वनडे टीम में जगह मिली है। यानी ज्यादा दिन तक वह अनकैप्ड नहीं रहेंगे। इसके अलावा बिहार के साकिब हुसैन को भी उन्होंने जगह दी है। साकिब हुसैन को आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद से गोपालगंज के रबाडा के नाम से भी पुकारा जाने लगा है।
कार्तिक त्यागी को आकाश चोपड़ा ने थर्ड पेसर के रूप में चुना है। स्पिनर के तौर पर उनकी टीम में शिवांग कुमार और ऑलराउंडर अनुकूल रॉय मौजूद हैं। साथ ही मिडिल ऑर्डर में उन्होंने नमन धीर को भी शामिल किया है। उन्होंने कुछ खिलाड़ियों के नाम बेंच के लिए भी बताए हैं। जिसमें मोहसिन खान, आयुष म्हात्रे, रसिख सलाम दार और आशुतोष शर्मा मौजूद हैं।
आकाश चोपड़ा ने चुनी IPL 2026 की बेस्ट अनकैप्ड प्लेइंग 11
वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), अंगकृष रघुवंशी, कार्तिक शर्मा, नमन धीर, अनुकूल रॉय, प्रिंस यादव, साकिब हुसैन, कार्तिक त्यागी, शिवांग कुमार।
बेंच: विजयकुमार वैशाख/मोहसिन खान, रसिख सलाम दार, आयुष म्हात्रे, आशुतोष शर्मा।
वैभव-गिल ओपनर, अभिषेक शर्मा और इशान किशन बाहर; CSK के पूर्व खिलाड़ी ने चुनी IPL 2026 की बेस्ट प्लेइंग 11
आईपीएल 2026 के लीग स्टेज के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के एक पूर्व खिलाड़ी ने बेस्ट प्लेइंग 11 चुनी है। खास बात यह है कि उन्होंने अभिषेक शर्मा, इशान किशन, विराट कोहली जैसे बड़े नाम नहीं शामिल किए हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर