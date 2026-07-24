IND vs Zim 2nd T20 Cricket Match Playing 11: भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 25 जुलाई 2026 को हरारे में ही खेला जाएगा। इस मैच में टीम इंडिया की नजरें सीरीज कब्जाने पर होंगी। इस मुकाबले में ओपनिंग जोड़ी में बदलाव हो सकता है और अभिषेक शर्मा के बाहर होने की एकमात्र संभावना है। यानी वैभव सूर्यवंशी और प्रभसिमरन सिंह की युवा जोड़ी पारी की शुरुआत कर सकती है।

दूसरे टी20 में कप्तान श्रेयस अय्यर की भी बतौर कप्तान पहली सीरीज जीतने पर नजरें होंगी। इस मैच के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है इस पर नजर डालें तो एक बदलाव की संभावना बस नजर आ रही है। भारत ने पहले टी20 में अशोक शर्मा को डेब्यू का मौका दिया था। उन्होंने 4 ओवर में 29 रन देकर एक भी विकेट नहीं लिया था।

मगर दूसरे मुकाबले में भी उन्हें एक और मौका मिल सकता है। कप्तान, कोच और स्टाफ की तरफ से कई बयान ऐसे आ चुके हैं कि खिलाड़ियों को बैक किया जाएगा। वहीं प्रभसिमरन सिंह को डेब्यू का मौका मिल सकता है। उसके भी कई प्रमुख कारण हो सकते हैं।

अभिषेक शर्मा की जगह होगी प्रभसिमरन की एंट्री?

अभिषेक शर्मा ने पिछले कुछ समय से अपने प्रदर्शन में अस्थिरता दिखाई है। वर्ल्ड कप में भी उनका परफॉर्मेंस खास नहीं था। वहीं पिछली पांच पारियों में भी वह 73 रन ही बना पाए हैं। पहले टी20 में उन्होंने 8 गेंद पर सिर्फ 1 रन बनाया था। हालांकि, उनका जिम्बाब्वे में रिकॉर्ड अच्छा है लेकिन पहले मैच में उनके इंजरी भी हुई थी। इसी कारण वह करीब 15 ओवर तक फील्ड से बाहर भी रहे थे।

हालांकि, अंतिम ओवर्स में वह फील्डिंग पर लौटे थे और फिर बल्लेबाजी में भी वह उतरे थे। मगर उनकी शुरुआत इस सीरीज में अच्छी नहीं रही थी। यही कारण है कि इंजरी से एहतियातन और वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते प्रभसिमरन को मौका दिया जा सकता है। खास बात यह भी है कि वैभव और प्रभसिमरन की जोड़ी बाएं हाथ और दाएं हाथ का कॉम्बिनेशन भी देती है। इस कारण दूसरे टी20 में एक यह प्रयोग देखने को मिल सकता है। बाकी टीम में कोई बदलाव नहीं नजर आ रहा है।

दूसरे टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11

वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह, इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, अशोक शर्मा, मयंक यादव।

दूसरे टी20 के लिए जिम्बाब्वे की संभावित प्लेइंग 11

ब्रायन बेनेट, बेन करन, डायन मायर्स, सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), वेलिंगटन मसाकाद्जा, ब्लेसिंग मुजारबानी, रिचर्ड नगारवा, ब्रैड इवांस/न्यूमैन न्यामुरी।

भारत-जिम्बाब्वे टी20 सीरीज के लिए दोनों टीमों के स्क्वाड

भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), इशान किशन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर)।

जिम्बाब्वे टीम: सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, तनाका चिवांगा, बेन कुरेन, ब्रैड इवांस, वेस्ली मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमनी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ब्लेसिंग मुजारबानी, डायोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, न्यूमैन न्यामुरी, इनोसेंट काइया, तफदजवा त्सिगा।

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