इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे या नहीं इस बात पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी साफ तौर पर कह दिया था कि वो वैभव लेकर कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने ये भी कहा कि जिन खिलाड़ियों ने हमें टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब दिलाया उन्हें मौका देना हमारी प्राथमिकता होगा। यानी ये पूरी तरह से साफ नहीं है कि वैभव को लेकर क्या होने वाला है।

बहरहाल इन सारी बातों के बीच टीम इंडिया के पूर्व ओपनर व भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सेलेक्टर श्रीकांत ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले के लिए अपनी पसंदीदा प्लेइंग इलेवन का चयन किया जिसमें उन्होंने वैभव को मौका नहीं दिया। श्रीकांत ने इस टीम में वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया जो इंजरी से उबरने के बाद इंग्लैंड में टीम इंडिया के साथ (रिपोर्ट्स के मुताबिक) जुड़ चुके हैं।

श्रीकांत की प्लेइंग इलेवन से वैभव बाहर

चेस्टर-ली-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड में खेले जाने वाले पहले मैच के लिए श्रीकांत ने जिस प्लेइंग इलेवन का चयन किया उसमें उन्होंने भारतीय बल्लेबाजी क्रम में टॉप-6 में उन बल्लेबाजों को ही रखा जिन्होंने आयरलैंड के खिलाफ दो मैच खेले थे। श्रीकांत की टीम में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, इशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा और शिवम दुबे टॉप छह में शामिल हैं। चोट से उबरने के बाद वरुण चक्रवर्ती टीम में वापस आ गए हैं। भारत के पूर्व कप्तान ने स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडर अक्षर पटेल के साथ-साथ तमिलनाडु के मिस्ट्री स्पिनर को भी टीम में जगह दी। सीम-बॉलिंग डिपार्टमेंट में उन्होंने हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव की तिकड़ी को चुना।

इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच के लिए क्रिस श्रीकांत की टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव।

श्रीकांत का मानना ​​है कि आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिलाकर भारत ने गलती की। क्रिकेटर से एक्सपर्ट बने श्रीकांत ने कहा कि पहले टी20 मैच में अर्धशतक लगाने के बाद अभिषेक शर्मा को आराम दिया जा सकता था। दूसरे मैच में आप वैभव से ओपन करवा सकते थे। अभिषेक की जगह तो टीम में पक्की है ही, लेकिन अगर आप एक मैच में वैभव का आजमाते तो ये आइडिया बुरा नहीं था।

संजू आउट, वैभव-अभिषेक ओपनर, 2 स्पिनर; इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 के लिए आकाश चोपड़ा ने चुनी भारत की संभावित प्लेइंग 11

IND vs ENG 1ST T20I: इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए इसका चुनाव आकाश चोपड़ा ने किया। आकाश ने अपनी इस प्लेइंग इलेवन में संजू सैमसन को शामिल नहीं किया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)