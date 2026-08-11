ऑस्ट्रेलिया के स्टार खिलाड़ी मिचेल मार्श का तूफान इन दिनों इंग्लैंड के क्रिकेट ग्राउंड्स पर देखने को मिल रहा है। भारत के धाकड़ टी20 प्लेयर्स इशान किशन, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी इन दिनों रेस्ट पर हैं और उनके आउट ऑफ एक्शन होने का फायदा मार्श को मिल रहा है। मिचेल मार्श अब साल 2026 में सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने के मामले में नंबर 1 बल्लेबाज बन चुके हैं। वहीं वह इस साल 1500 टी20 रनों का आंकड़ा पार करने वाले भी पहले बल्लेबाज हैं।

मिचेल मार्श मौजूदा द हंड्रेड में सनराइजर्स लीड्स के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनके बल्ले से 7 मैचों में 374 रन निकल चुके हैं। उन्होंने अभी तक इस साल 1502 रन बना लिए हैं। जबकि भारत के 15 वर्षीय स्टार वैभव सूर्यवंशी इस लिस्ट के टॉप 10 से बाहर हो चुके हैं। इशान किशन अब इस लिस्ट में तीसरे और अभिषेक शर्मा 10वें पायदान पर हैं।

सिर्फ रन ही नहीं मार्श अब इस साल वैभव सूर्यवंशी से छक्कों के मामले में भी आगे हैं। उनसे आगे सिर्फ फिन एलन ही हैं जिनके नाम 2026 में 99 छक्के दर्ज हैं। जबकि मार्श 93 और रियान रिकल्टन 92 छक्के इस साल अब तक लगा चुके हैं। वैभव सूर्यवंशी के नाम 2026 में 86 छक्के अब तक दर्ज हैं।

साल 2026 में सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने वाले टॉप 15 बल्लेबाजों की लिस्ट

खिलाड़ी मैच पारी NO रन HS AVG गेंदें SR 100s 50s 0s 4s 6s मिचेल मार्श 35 35 1 1502 111 44.17 939 159.95 2 11 0 143 93 फिन एलन 48 47 4 1436 101 33.39 769 186.73 3 6 3 125 99 इशान किशन 38 38 0 1414 103 37.21 789 179.21 1 12 4 146 73 रियान रिकल्टन 40 40 6 1319 123* 38.79 776 169.97 2 6 2 103 92 जोस बटलर 47 45 7 1295 131 34.07 832 155.64 1 9 2 121 67 टिम सीफर्ट 40 39 2 1192 104 32.21 771 154.60 1 11 3 109 61 साहिबजादा फरहान 34 33 2 1149 106* 37.06 762 150.78 3 7 2 112 55 ट्रिस्टन स्टब्स 53 45 22 1085 69* 47.17 816 132.96 0 6 0 60 43 स्टीव स्मिथ 30 30 3 1078 110* 39.92 714 150.98 3 5 1 94 50 अभिषेक शर्मा 38 38 2 1077 135* 29.91 552 195.10 1 9 9 107 74 कुसल मेंडिस 27 27 3 1039 109 43.29 697 149.06 1 8 0 95 41 ऐडेन मार्कराम 34 32 5 989 108 36.62 653 151.45 1 6 1 101 37 मैथ्यू शॉर्ट 30 30 5 972 121* 38.88 692 140.46 1 4 0 90 36 वैभव सूर्यवंशी 22 22 0 969 103 44.04 429 225.87 1 7 1 79 86 जेम्स विंस 30 30 0 956 125 31.86 629 151.98 1 7 2 110 34

ऋषभ नंबर 1 भारतीय, शीर्ष 20 में सिर्फ दो भारत के खिलाड़ी, मिस्बाह टॉप पर; ये हैं टेस्ट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज

टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो टॉप 20 की इस लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय ही मौजूद हैं। ऋषभ पंत का नाम दो बार है, मगर टॉप 10 में भारत का कोई भी खिलाड़ी शामिल नहीं है। पाकिस्तान के मिस्बाह उल हक नंबर 1 पर हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





