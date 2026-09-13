भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का आगाज हो गया है। नई दिल्ली में रविवार को खेले जा रहे पहले टी20 इंटरनेशनल में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। वहीं टीम की प्लेइंग 11 से सभी को एक धक्का भी लगा। सबके चहेते 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को इस टीम की प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली। वहीं संजू सैमसन की वापसी हुई।

कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस के वक्त बताया कि वैभव सूर्यवंशी यह मुकाबला नहीं खेल रहे हैं। यानी संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की वर्ल्ड कप विनर जोड़ी एक बार फिर से पारी की शुरुआत करती हुई नजर आएगी। वहीं वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई और यश ठाकुर भी इस टीम की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पाए।

टॉस के बाद श्रेयस अय्यर ने कहा, “हम पहले गेंदबाजी करेंगे। आप जब दिल्ली में खेलते हैं तो आपको पता होता है कि पिच में क्या होने वाला है। हमने यहां कई मुकाबले खेले हैं। उस हिसाब से देखते हुए पिच बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के लिए अच्छी लग रही है।” वहीं जसप्रीत बुमराह को लेकर वह बोले,”उनका टीम में होना एक सकारात्मक पहलू है। उनका अनुभव शानदार है और वह टीम के लिए हमेशा जीत में अहम योगदान देते आए हैं। वह एक मैच विनर हैं।”

पहले टी20 के लिए भारत की प्लेइंग 11

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती।

पहले टी20 के लिए अफगानिस्तान की प्लेइंग 11

इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमनुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दारविश रसूली, अजमतुल्लाह ओमरजई, गुलबदीन नईब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीब उर रहमान, नूर अहमद, फजलहक फारूखी।

India vs Afghanistan 1st T20 Live Updates Cricket Scorecard

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की सीरीज का पहला टी20 मैच दिल्ली में खेला जा रहा है। इस मैच के लाइव अपडेट्स और स्कोरकार्ड यहां उपलब्ध हैं। क्लिक करें और देखें लाइव अपडेट्स व पूरा स्कोरकार्ड



