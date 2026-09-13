भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 13 सितंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगी और इसके लिए टीम इंडिया के पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन का चयन किया। आकाश ने अपनी इस टीम में वैभव सूर्यवंशी को जगह नहीं दी जबकि उन्होंने टीम में दो ऑलराउंडर को जगह दी।

आकाश ने वैभव को टीम में नहीं दी जगह

आकाश चोपड़ा ने कहा कि जिम्बाब्वे के खिलाफ संजू टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन जब आपने उन्हें चुन लिया है तो मेरे विचार में ओपनर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा होने चाहिए। उन्होंने कहा कि वैभव, सॉरी ब्रो। आकाश ने आगे कहा कि अभिषेक भी तो खेल रहे हैं और कई मैचों में उनके रन नहीं बने थे। ऐसे ही जब संजू टीम में हैं तो उन्हें खेलना चाहिए और उन्होंने ऐसा भी कुछ बुरा नहीं किया है। हालांकि वैभव ने पिछली सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं संजू को बेंच पर नहीं देखना चाहता।

आकाश ने आगे कहा कि तीसरे नंबर पर इशान किशन होने चाहिए यानी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जो हमारे वन,टू,थ्री थे वही टीम में रहें। इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर चौथे नंबर पर होंगे जबकि पांचवें स्थान पर तिलक वर्मा होंगे। आकाश ने कहा कि टीम में हार्दिक पंड्या नहीं हैं ऐसे में मैं टीम में दो ऑलराउंडर रखना चाहूंगा जिसमें छठे नंबर पर नितीश कुमार रेड्डी होंगे जबकि शिवम दुबे 7वें स्थान पर होंगे। शिवम अब अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं तो वहीं नितीश कुमार रेड्डी की भी गेंदबाजी काफी बेहतर हो गई है।

आकाश चोपड़ा ने कहा कि मैं अपनी टीम में 8वें नंबर पर अक्षर पटेल को रखूंगा। अक्षर 8वें नंबर पर आ गए और हमारे पास एक शानदार बैटिंग लाइनअप हो गई और इससे ज्यादा बैटिंग में गहराई भी नहीं चाहिए। इसके बाद आकाश चोपड़ा ने 9वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह, 10वें स्थान पर अर्शदीप सिंह और 11वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती को रखा।

पहले टी20 के लिए आकाश चोपड़ा ने चुनी भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, इशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती।

कोहली नंबर 3, पोंटिंग टॉप पर, बाबर के 7000 रन पूरे; इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप-16 कप्तान

बाबर आजम ने बतौर कप्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में 7000 रन पूरे किए और वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तानों की लिस्ट में 16वें नंबर पर आ गए। वहीं इस लिस्ट में पहले नंबर पर रिकी पोंटिंग हैं जिन्होंने बतौर कप्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 15440 रन बनाए थे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)