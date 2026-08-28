बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घेरलू सीरीज के लिए इंडिया अंडर 19 टीम का ऐलान 27 अगस्त यानी गुरुवार को किया। इस टीम में पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग को पहली बार इंडिया अंडर 19 टीम में चुना गया जबकि राहुल द्रविड़ के बाटे अन्वय द्रविड़ ने टीम में अपनी जगह बनाए रखी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए इंडिया अंडर 19 टीम में वैभव सूर्यवंशी को शामिल नहीं किया गया जबकि वो अभी 15 साल के ही हैं और कम से कम दो जूनियर वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर सेलेक्टर्स ने उन्हें इंडिया अंडर 19 टीम में जगह क्यों नहीं दी।

क्या कहता है बीसीसीआई का नियम

साल 2016 में बीसीसीआई ने नियम बनाया था कि कोई भी खिलाड़ी एक बार ही अंडर 19 वर्ल्ड कप में हिस्सा ले सकता है। उसके बाद किसी भी खिलाड़ी को दोबारा उसमें हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा भले ही वो इसके योग्य क्यों ना हो। इसकी वजह से ही वाशिंगटन सुंदर साल 2018 में अपना दूसरा अंडर 19 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए थे। संदीप शर्मा, विजय जोल, सरफराज खान, रिकी भुई और कुछ अन्य खिलाड़ियों ने बीसीसीआई द्वारा यह नियम लागू करने से पहले दो अंडर-19 वर्ल्ड कप में खेले थे। वहीं वैभव सूर्यवंशी पहले ही इंडिया अंडर 19 के लिए अपना आखिरी मैच खेल चुके हैं।

भारत के लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं वैभव

वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं और उनके लिए ये टूर्नामेंट यादगार भी रहा था। इंग्लैंड के खिलाफ वैभव ने 175 रन की पारी खेली और उनकी इस पारी के दम पर भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 411 रन का विशाल स्कोर बनाया था और भारत ने 100 रन से मैच जीतकर छठी बार खिताब अपने नाम किया था। वैभव अब चुकी एक बार अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेल चुके हैं ऐसे में नियम के मुताबिक अब वो दूसरा अंडर 19 वर्ल्ड कप तो नहीं ही खेल सकते हैं और चुकी बीसीसीआई की मानना है कि अंडर 19 टीम में ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को मौका दिया जाए जिसकी वजह से वैभव को इस टीम में जगह नहीं दी गई।

भारत के लिए टी20 डेब्यू कर चुके हैं वैभव

वैभव ने साल 2026 में आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया था और इस सीजन में 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप विनर भी बने थे। इस दौरान उन्होंने एक शतक और 5 अर्धशतक भी लगाए थे। आईपीएल 2026 के बाद उन्हें पहली बार भारतीय टीम में चुना गया था और वो आयरलैंड दौरे पर गए थे, लेकिन वहां उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। हालांकि आयरलैंड दौरे के बाद इंग्लैंड दौरे पर वैभव को डेब्यू करने का मौका मिला, लेकिन इंग्लिश टीम के खिलाफ 3 मैचों में वो सिर्फ 42 रन ही बना पाए। आखिरी मैच में उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया था।

जिम्बाब्वे में वैभव ने किया कमाल

इंग्लैंड दौरे के बाद वैभव को फिर से जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में खेलने का मौका मिला। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले ही मैच में उन्होंने अपना पहला टी20 इंटरनेशनल अर्धशतक लगा दिया, लेकिन दूसरे मैच में वो सिर्फ 20 रन ही बना सके। तीसरे मैच में उन्होंने फिर से वापसी की और 81 रन की पारी खेलकर टीम की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। वैभव की इस पारी से लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। वैभव अब भारत के लिए एशिया कप 2026 में खेलते हुए नजर आएंगे।

देवदत्त पडिक्कल नंबर 2, पंत से आगे ध्रुव जुरेल, सोनल-मानव टॉप पर; भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज के टॉप-5 बैटर-बॉलर

भारत और श्रीलंका दो मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में देवदत्त पडिक्कल दूसरे नंबर पर रहे जबकि ध्रुव जुरेल ने ऋषभ पंत से ज्यादा रन बनाए। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज मानव सुतार रहे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)