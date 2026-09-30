एशियन गेम्स 2026 में भारतीय टीम सेमीफाइनल मुकाबले में श्रीलंका से गुरुवार को भिड़ेगी। भारतीय समय के मुताबिक इस मैच की शुरुआत सुबह 10.00 बजे से होगी जबकि इस मैच में टॉस का समय सुबह 9.30 बजे का होगा। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में भारत का सामना अफगानिस्तान के साथ होना था, लेकिन बारिश की वजह से ये मैच नहीं खेला जा सका था और टीम इंडिया ने रैंकिंग के आधार पर फाइनल में जगह बना ली थी।

वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका का टीम भी रैंकिंग के आधार पर ही सेमीफाइनल में पहुंची क्योंकि क्वार्टर फाइनल में बारिश की वजह से नेपाल से उसका मैच नहीं हो पाया था। अब सेमीफाइनल में भारत और श्रीलंका में से जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल में पहुंच जाएगी। इस मैच की बात करें तो इसमें भारत को श्रीलंका से टक्कर मिलने की पूरी उम्मीद है क्योंकि श्रीलंका के पास शानदार स्पिनर्स मौजूद हैं जो जापान में कमाल कर सकते हैं। श्रीलंका के खिलाफ भारत को बेस्ट प्लेइंग इलेवन के साथ जीत के लिए मैदान पर उतरना होगा।

वैभव को प्लेइंग इलेवन में नहीं मिलेगा मौका

श्रीलंका के खिलाफ भारत अपनी प्लेइंग इलेवन में वैभव सूर्यवंशी को शामिल नहीं करेगा और ये बात पहले ही टीम मैनेजमेंट की तरफ से साफ कर दी गई है। ऐसे में भारत के लिए पारी की शुरुआत संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा करेंगे। इसके बाद बैटिंग लाइनअप में इशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा और शिवम दुबे होंगे। जापान में जिस तरह की कंडीशन और पिच है उसे देखते हुए टीम में दो स्पिन ऑलराउंडर सुंदर और अक्षर को शामिल किया जा सकता है जबकि रवि बिश्नोई तीसरे स्पिनर हो सकते हैं। तेज गेंदबाज के रूप में बुमराह और अर्शदीप को मौका दिया जा सकता है।

श्रीलंका के खिलाफ भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह।

एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, इशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, विप्रज निगम, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी।

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एशियन गेम्स 2026 में अफगानिस्तान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इशान किशन के पास हेटमायर जबकि संजू सैसमन के पास हैरी ब्रुक को पीछे छोड़ने का मौका होगा। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)