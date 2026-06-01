आईपीएल 2026 में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने अपने बल्ले से कमाल करते हुए 16 पारियों में 776 रन बनाए। उन्हें ऑरेंज कैप भी मिली और वह सबसे कम उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले खिलाड़ी भी बने। वैभव ने मात्र 15 साल 65 दिन की उम्र में यह मुकाम हासिल किया। इस मामले में उन्होंने शुभमन गिल और साई सुदर्शन का रिकॉर्ड तोड़ा। साथ ही आईपीएल के 18 साल में वह ऑरेंज कैप जीतने वाले राजस्थान रॉयल्स के सिर्फ दूसरे प्लेयर हैं।
वैभव से पहले 2022 में जोस बटलर ही सिर्फ ऑरेंज कैप जीतने वाले राजस्थान के इकलौते खिलाड़ी थे। आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने ऑरेंज कैप समेत पांच अवॉर्ड अपने नाम किए। वैभव ने पूरे सीजन अपने बल्ले से कमाल किया और सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट व सबसे ज्यादा 72 छक्कों के साथ 776 रन बनाए। वह इस मामले में साई सुदर्शन, शुभमन गिल, विराट कोहली, हेनरिक क्लासेन से आगे रहे। वह आईपीएल में सबसे कम उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
IPL में सबसे कम उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले खिलाड़ी
|खिलाड़ी
|उम्र
|साल
|वैभव सूर्यवंशी
|15 वर्ष, 65 दिन
|2026
|साई सुदर्शन
|23 वर्ष, 231 दिन
|2025
|शुभमन गिल
|23 वर्ष, 263 दिन
|2023
|ऋतुराज गायकवाड़
|24 वर्ष, 357 दिन
|2021
IPL में 2008 से 2026 तक ऑरेंज कैप विनर
|साल
|खिलाड़ी (टीम)
|मैच
|रन
|2026
|वैभव सूर्यवंशी (RR)
|16
|776
|2025
|साई सुदर्शन (GT)
|15
|759
|2024
|विराट कोहली (RCB)
|15
|741
|2023
|शुभमन गिल (GT)
|17
|890
|2022
|जोस बटलर (RR)
|17
|863
|2021
|ऋतुराज गायकवाड़ (CSK)
|16
|635
|2020
|केएल राहुल (KXIP)
|14
|670
|2019
|डेविड वार्नर (SRH)
|12
|692
|2018
|केन विलियमसन (SRH)
|17
|735
|2017
|डेविड वार्नर (SRH)
|14
|641
|2016
|विराट कोहली (RCB)
|16
|973
|2015
|डेविड वार्नर (SRH)
|14
|562
|2014
|रॉबिन उथप्पा (KKR)
|16
|660
|2013
|माइकल हसी (CSK)
|16
|733
|2012
|क्रिस गेल (RCB)
|15
|733
|2011
|क्रिस गेल (RCB)
|12
|608
|2010
|सचिन तेंदुलकर (MI)
|15
|618
|2009
|मैथ्यू हेडन (CSK)
|12
|572
|2008
|शॉन मार्श (KXIP)
|11
|616
IPL 2026 Prize Money: चैंपियन-रनर अप पर करोड़ों की बारिश, वैभव सूर्यवंशी भी हुए मालामाल
आईपीएल 2026 की प्राइज मनी से कई टीमें और कई खिलाड़ी मालामाल हुए हैं। क्वालिफायर 2 और एलिमिनेटर में हारने वाली टीमों के साथ वैभव सूर्यवंशी पर भी धनवर्षा हुई है। वैभव ने पांच अवॉर्ड जीते। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर