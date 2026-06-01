आईपीएल 2026 में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने अपने बल्ले से कमाल करते हुए 16 पारियों में 776 रन बनाए। उन्हें ऑरेंज कैप भी मिली और वह सबसे कम उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले खिलाड़ी भी बने। वैभव ने मात्र 15 साल 65 दिन की उम्र में यह मुकाम हासिल किया। इस मामले में उन्होंने शुभमन गिल और साई सुदर्शन का रिकॉर्ड तोड़ा। साथ ही आईपीएल के 18 साल में वह ऑरेंज कैप जीतने वाले राजस्थान रॉयल्स के सिर्फ दूसरे प्लेयर हैं।

वैभव से पहले 2022 में जोस बटलर ही सिर्फ ऑरेंज कैप जीतने वाले राजस्थान के इकलौते खिलाड़ी थे। आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने ऑरेंज कैप समेत पांच अवॉर्ड अपने नाम किए। वैभव ने पूरे सीजन अपने बल्ले से कमाल किया और सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट व सबसे ज्यादा 72 छक्कों के साथ 776 रन बनाए। वह इस मामले में साई सुदर्शन, शुभमन गिल, विराट कोहली, हेनरिक क्लासेन से आगे रहे। वह आईपीएल में सबसे कम उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।

IPL में सबसे कम उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले खिलाड़ी

खिलाड़ीउम्रसाल
वैभव सूर्यवंशी15 वर्ष, 65 दिन2026
साई सुदर्शन23 वर्ष, 231 दिन2025
शुभमन गिल23 वर्ष, 263 दिन2023
ऋतुराज गायकवाड़24 वर्ष, 357 दिन2021

IPL में 2008 से 2026 तक ऑरेंज कैप विनर

सालखिलाड़ी (टीम)मैचरन
2026वैभव सूर्यवंशी (RR)16776
2025साई सुदर्शन (GT)15759
2024विराट कोहली (RCB)15741
2023शुभमन गिल (GT)17890
2022जोस बटलर (RR)17863
2021ऋतुराज गायकवाड़ (CSK)16635
2020केएल राहुल (KXIP)14670
2019डेविड वार्नर (SRH)12692
2018केन विलियमसन (SRH)17735
2017डेविड वार्नर (SRH)14641
2016विराट कोहली (RCB)16973
2015डेविड वार्नर (SRH)14562
2014रॉबिन उथप्पा (KKR)16660
2013माइकल हसी (CSK)16733
2012क्रिस गेल (RCB)15733
2011क्रिस गेल (RCB)12608
2010सचिन तेंदुलकर (MI)15618
2009मैथ्यू हेडन (CSK)12572
2008शॉन मार्श (KXIP)11616

IPL 2026 Prize Money: चैंपियन-रनर अप पर करोड़ों की बारिश, वैभव सूर्यवंशी भी हुए मालामाल

आईपीएल 2026 की प्राइज मनी से कई टीमें और कई खिलाड़ी मालामाल हुए हैं। क्वालिफायर 2 और एलिमिनेटर में हारने वाली टीमों के साथ वैभव सूर्यवंशी पर भी धनवर्षा हुई है। वैभव ने पांच अवॉर्ड जीते। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर