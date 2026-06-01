आईपीएल 2026 में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने अपने बल्ले से कमाल करते हुए 16 पारियों में 776 रन बनाए। उन्हें ऑरेंज कैप भी मिली और वह सबसे कम उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले खिलाड़ी भी बने। वैभव ने मात्र 15 साल 65 दिन की उम्र में यह मुकाम हासिल किया। इस मामले में उन्होंने शुभमन गिल और साई सुदर्शन का रिकॉर्ड तोड़ा। साथ ही आईपीएल के 18 साल में वह ऑरेंज कैप जीतने वाले राजस्थान रॉयल्स के सिर्फ दूसरे प्लेयर हैं।

वैभव से पहले 2022 में जोस बटलर ही सिर्फ ऑरेंज कैप जीतने वाले राजस्थान के इकलौते खिलाड़ी थे। आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने ऑरेंज कैप समेत पांच अवॉर्ड अपने नाम किए। वैभव ने पूरे सीजन अपने बल्ले से कमाल किया और सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट व सबसे ज्यादा 72 छक्कों के साथ 776 रन बनाए। वह इस मामले में साई सुदर्शन, शुभमन गिल, विराट कोहली, हेनरिक क्लासेन से आगे रहे। वह आईपीएल में सबसे कम उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।

IPL में सबसे कम उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले खिलाड़ी

खिलाड़ी उम्र साल वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष, 65 दिन 2026 साई सुदर्शन 23 वर्ष, 231 दिन 2025 शुभमन गिल 23 वर्ष, 263 दिन 2023 ऋतुराज गायकवाड़ 24 वर्ष, 357 दिन 2021

IPL में 2008 से 2026 तक ऑरेंज कैप विनर

साल खिलाड़ी (टीम) मैच रन 2026 वैभव सूर्यवंशी (RR) 16 776 2025 साई सुदर्शन (GT) 15 759 2024 विराट कोहली (RCB) 15 741 2023 शुभमन गिल (GT) 17 890 2022 जोस बटलर (RR) 17 863 2021 ऋतुराज गायकवाड़ (CSK) 16 635 2020 केएल राहुल (KXIP) 14 670 2019 डेविड वार्नर (SRH) 12 692 2018 केन विलियमसन (SRH) 17 735 2017 डेविड वार्नर (SRH) 14 641 2016 विराट कोहली (RCB) 16 973 2015 डेविड वार्नर (SRH) 14 562 2014 रॉबिन उथप्पा (KKR) 16 660 2013 माइकल हसी (CSK) 16 733 2012 क्रिस गेल (RCB) 15 733 2011 क्रिस गेल (RCB) 12 608 2010 सचिन तेंदुलकर (MI) 15 618 2009 मैथ्यू हेडन (CSK) 12 572 2008 शॉन मार्श (KXIP) 11 616

IPL 2026 Prize Money: चैंपियन-रनर अप पर करोड़ों की बारिश, वैभव सूर्यवंशी भी हुए मालामाल

आईपीएल 2026 की प्राइज मनी से कई टीमें और कई खिलाड़ी मालामाल हुए हैं। क्वालिफायर 2 और एलिमिनेटर में हारने वाली टीमों के साथ वैभव सूर्यवंशी पर भी धनवर्षा हुई है। वैभव ने पांच अवॉर्ड जीते। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर

