भारत ने आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज गंवाने के बाद शानदार वापसी की और फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 से शानदार जीत हासिल की। इस सीरीज में सबसे ज्यादा निगाहें युवा बैटर वैभव सूर्यवंशी पर लगी थी जिन्होंने शानदार बैटिंग की और इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर भी रहे। वैभव के अलावा इस सीरीज में इशान किशन ने भी टीम के लिए जमकर रन बनाए।

वैभव ने इस टी20आई सीरीज में खेले 3 मैचों में 2 अर्धशतक की मदद से सबसे ज्यादा 151 रन बनाने में सफलता हासिल की और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने तो वहीं इशान किशन ने इस सीरीज में खेले 3 मैचों में एक अर्धशतक के साथ 145 रन बनाए और वो दूसरे नंबर पर रहे। वैभव भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले नंबर 1 बल्लेबाज रहे जबकि इशान दूसरे स्थान पर रहे। वहीं भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर रहे जिन्होंने 3 मैचों में 80 रन बनाए जबकि चौथे नंबर पर तिलक वर्मा रहे जिन्होंने 3 मैचों में 77 रन बनाए।

भारत-जिम्बाब्वे टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

प्लेयरसालमैचपारीनाबादरनबेस्ट स्कोरऔसतगेंदस्ट्राइक रेट100500चौकेछक्के
वैभव सूर्यवंशी2026-20263301518150.3377196.1020159
इशान किशन2026-20263301458148.3394154.25010164
रयान बर्ल2026-202633110054*5096104.1601081
श्रेयस अय्यर2026-20263318028*4062129.0300090
रयान बर्ल2026-20263337760*43179.0601073
वेस्ली मधेवेरे2026-202633069392362111.2900043
तदिवानाशे मारुमनी2026-20263315227*2642123.800032
रिंकू सिंह2026-2026320372518.522168.1800022
डायोन मायर्स2026-2026330371912.333897.3600041
ब्रैड इवांस2026-20263303319112513200113

वैभव ने तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड, सबसे कम उम्र में प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतने वाले भारतीय बने

वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच के साथ-साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। वो भारतीय पुरुष क्रिकेट में सबसे कम उम्र में ये दोनों खिताब लेने वाले खिलाड़ी बने और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)