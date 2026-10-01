एशियन गेम्स 2026 के पुरुष क्रिकेट मुकाबले के दूसरे सेमीफाइनल मैच में भारत का सामना श्रीलंका के साथ हुआ। इस मैच में भारत ने श्रीलंका को 124 रन से हरा दिया और फाइनल में जगह बना ली। अब फाइनल में भारत का मुकाबला पाकिस्तान के साथ शनिवार को होगा। आइए अब जानते हैं कि भारत-श्रीलंका दूसरे सेमीफाइनल के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों व गेंदबाजों की लिस्ट में कितने भारतीय शामिल हैं।

भारत-श्रीलंका मैच के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की बात करें तो इसमें इशान किशन दूसरे नंबर पर हैं जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 80 रन की पारी खेली तो वहीं वैभव सूर्यवंशी लिस्ट में टॉप-5 से बाहर हैं और वो छठे स्थान पर हैं जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ हुए मुकाबले में 38 रन बनाए। वहीं टॉप-10 गेंदबाजों की बात करें तो इस लिस्ट में कोई भारतीय नहीं है। पहले स्थान पर अरब गुल मोमंद हैं जिन्होंने 2 मैचों में 5 विकेट लिए थे।

भारत-श्रीलंका मैच के बाद टॉप-10 बल्लेबाज-गेंदबाज

बल्लेबाजमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेट46
संदीप जोरा229191135.8284
इशान किशन1180173.9145
लोकेश बाम2152236.3616
तौहीद हृदय11424216824
शिव माथुर224120.580.3930
वैभव सूर्यवंसी113838180.9562
नजिबुल्लाह जादरान223718.572.5530
मोहम्मद अकरन22361897.322
मुहम्मद शहादत1136112.532
हफीज खान11333389.1930
गेंदबाजमैचओवर्सगेंदविकेटऔसतरन4-विकेट5-विकेट
अरब गुल मोमंद27.24454.22110
कुशल भुरतेल242445.252110
पवनदीप सिंह142433.671100
मुहम्मद अमीर अजीम1424341200
ललित राजबंशी242434.331300
मोहम्मद अल बलुशी142435.671700
अब्दुल्ला अहमदजई263639.332800
आयुष शुक्ला142437.672300
नसरुल्ला राणा2742313.674100
नंगेलिया खरोती27.345316.334900

रोहित-गिल बराबरी पर, कोहली नंबर 1; भारत-वेस्टइंडीज दूसरे वनडे के बाद सबसे ज्यादा चौके-छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर

भारत-वेस्टइंडीज के बीच खेले गए 2 वनडे मुकाबलों के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में विराट कोहली पहले नंबर पर हैं जबकि चौके लगाने के मामले में शुभमन गिल शीर्ष पर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)