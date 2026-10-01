एशियन गेम्स 2026 के पुरुष क्रिकेट मुकाबले के दूसरे सेमीफाइनल मैच में भारत का सामना श्रीलंका के साथ हुआ। इस मैच में भारत ने श्रीलंका को 124 रन से हरा दिया और फाइनल में जगह बना ली। अब फाइनल में भारत का मुकाबला पाकिस्तान के साथ शनिवार को होगा। आइए अब जानते हैं कि भारत-श्रीलंका दूसरे सेमीफाइनल के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों व गेंदबाजों की लिस्ट में कितने भारतीय शामिल हैं।
भारत-श्रीलंका मैच के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की बात करें तो इसमें इशान किशन दूसरे नंबर पर हैं जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 80 रन की पारी खेली तो वहीं वैभव सूर्यवंशी लिस्ट में टॉप-5 से बाहर हैं और वो छठे स्थान पर हैं जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ हुए मुकाबले में 38 रन बनाए। वहीं टॉप-10 गेंदबाजों की बात करें तो इस लिस्ट में कोई भारतीय नहीं है। पहले स्थान पर अरब गुल मोमंद हैं जिन्होंने 2 मैचों में 5 विकेट लिए थे।
भारत-श्रीलंका मैच के बाद टॉप-10 बल्लेबाज-गेंदबाज
|बल्लेबाज
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|4
|6
|संदीप जोरा
|2
|2
|91
|91
|135.82
|8
|4
|इशान किशन
|1
|1
|80
|—
|173.91
|4
|5
|लोकेश बाम
|2
|1
|52
|—
|236.36
|1
|6
|तौहीद हृदय
|1
|1
|42
|42
|168
|2
|4
|शिव माथुर
|2
|2
|41
|20.5
|80.39
|3
|0
|वैभव सूर्यवंसी
|1
|1
|38
|38
|180.95
|6
|2
|नजिबुल्लाह जादरान
|2
|2
|37
|18.5
|72.55
|3
|0
|मोहम्मद अकरन
|2
|2
|36
|18
|97.3
|2
|2
|मुहम्मद शहादत
|1
|1
|36
|—
|112.5
|3
|2
|हफीज खान
|1
|1
|33
|33
|89.19
|3
|0
|गेंदबाज
|मैच
|ओवर्स
|गेंद
|विकेट
|औसत
|रन
|4-विकेट
|5-विकेट
|अरब गुल मोमंद
|2
|7.2
|44
|5
|4.2
|21
|1
|0
|कुशल भुरतेल
|2
|4
|24
|4
|5.25
|21
|1
|0
|पवनदीप सिंह
|1
|4
|24
|3
|3.67
|11
|0
|0
|मुहम्मद अमीर अजीम
|1
|4
|24
|3
|4
|12
|0
|0
|ललित राजबंशी
|2
|4
|24
|3
|4.33
|13
|0
|0
|मोहम्मद अल बलुशी
|1
|4
|24
|3
|5.67
|17
|0
|0
|अब्दुल्ला अहमदजई
|2
|6
|36
|3
|9.33
|28
|0
|0
|आयुष शुक्ला
|1
|4
|24
|3
|7.67
|23
|0
|0
|नसरुल्ला राणा
|2
|7
|42
|3
|13.67
|41
|0
|0
|नंगेलिया खरोती
|2
|7.3
|45
|3
|16.33
|49
|0
|0
रोहित-गिल बराबरी पर, कोहली नंबर 1; भारत-वेस्टइंडीज दूसरे वनडे के बाद सबसे ज्यादा चौके-छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर
भारत-वेस्टइंडीज के बीच खेले गए 2 वनडे मुकाबलों के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में विराट कोहली पहले नंबर पर हैं जबकि चौके लगाने के मामले में शुभमन गिल शीर्ष पर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)