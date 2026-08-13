वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज निकोलस पूरन ने द हंड्रेड लीग 2026 के 32वें मैच में एमआई लंदन के लिए खेलते हुए बर्मिंघम फीनिक्स के खिलाफ 21 गेंदों पर 36 रन की पारी खेली और इस दौरान उन्होंने 3 छक्के और 2 चौके भी लगाए। इन 3 छक्कों के दम पर पूरन ने भारतीय बल्लेबाज इशान किशन और अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया और टी20 प्रारूप में साल 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में इनसे ऊपर आ गए। इस लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी फिलहाल चौथे स्थान पर बने हुए हैं।

पूरन निकले इशान-अभिषेक से आगे

पूरन ने द हंड्रेड मेन्स 2026 के 32वें मैच में अपनी पारी के दौरान 3 छक्के लगाए और टी20 क्रिकेट में साल 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में इशान किशन और अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ते हुए छठे स्थान पर पहुंच गए। पूरन ने इस साल अब तक खेले 40 मैचों में कुल 76 छक्के लगाए थे। इस मैच से पहले पूरन के 73 छक्के थे और वो इशान व अभिषेक से पीछे चल रहे थे। अब लिस्ट में इशान किशन 8वें नंबर पर जबकि अभिषेक शर्मा 7वें नंबर पर खिसक गए।

इशान किशन ने साल 2026 में टी20 क्रिकेट में 38 मैचों में 73 छक्के लगा चुके हैं जबकि अभिषेक शर्मा ने 38 मैचों में 74 छक्के लगाए हैं। भारत के स्टार बैटर वैभव सूर्यवंशी इस लिस्ट में फिलहाल चौथे नंबर पर मौजूद हैं जो अब तक साल 2026 में खेले 22 टी20 मैचों में 86 छक्के लगा चुके हैं। पहले नंबर पर फिलहाल फिन एलन बने हुए हैं जो 48 मैचों में 99 छक्के लगा चुके हैं जबकि द हंड्रेड 2026 में शानदार प्रदर्शन कर रहे मिचेल मार्श 36 मैचों में 94 छक्कों के साथ दूसरे स्थान पर हैं।

इस लिस्ट में जोस बटलर दसवें स्थान पर फिसल गए जिन्होंने अब तक इस साल खेले 48 टी20 मैचों में 67 छक्के लगाए हैं जबकि तीसरे स्थान पर साउथ अफ्रीका के स्टार बैटर रयान रिकेल्टन मौजूद हैं जिन्होंने 41 मैचों में 93 छक्के लगाए हैं। सूची में 5वें स्थान पर करणवीर सिंह हैं जो किसी समय पहले स्थान पर मौजूद थे। करणवीर ने अब तक खेले 24 मैचों में 78 छक्के लगाए हैं। टिम सीफर्ट 41 मैचों में 68 छक्कों के साथ 9वें स्थान पर हैं। (ये आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं जिसमें बाद में बदलाव हो सकते हैं।)

साल 2026 में टी20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

प्लेयर साल मैच पारी नाबाद रन बेस्ट स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 0 चौके छक्के फिन एलन 2026-2026 48 47 4 1436 101 33.39 769 186.73 3 6 3 125 99 मिचेल मार्स 2026-2026 36 36 1 1534 111 43.82 962 159.45 2 11 0 145 94 रयान रिकेल्टन 2026-2026 41 41 6 1336 123* 38.17 783 170.62 2 6 2 104 93 वैभव सूर्यवंशी 2026-2026 22 22 0 969 103 44.04 429 225.87 1 7 1 79 86 करणवीर सिंह 2026-2026 24 24 3 895 164 42.61 484 184.91 2 4 2 72 78 निकोलस पूरन 2026-2026 40 40 4 978 106 27.16 675 144.88 1 6 1 65 76 अभिषेक शर्मा 2026-2026 38 38 2 1077 135* 29.91 552 195.1 1 9 9 107 74 इशान किशन 2026-2026 38 38 0 1414 103 37.21 789 179.21 1 12 4 146 73 टिम सीफर्ट 2026-2026 41 40 3 1272 104 34.37 811 156.84 1 12 3 114 68 जोस बटलर 2026-2026 48 45 7 1295 131 34.07 832 155.64 1 9 2 121 67

शुभमन गिल तीसरे स्थान पर, वार्नर नंबर 1; वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की एक पारी में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले टॉप-10 बैटर

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की एक पारी में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड डेविड वॉर्नर के नाम पर दर्ज है। शुभमन गिल भी इस लिस्ट में तीसरे नंबर र मौजूद हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)