वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज निकोलस पूरन ने द हंड्रेड लीग 2026 के 32वें मैच में एमआई लंदन के लिए खेलते हुए बर्मिंघम फीनिक्स के खिलाफ 21 गेंदों पर 36 रन की पारी खेली और इस दौरान उन्होंने 3 छक्के और 2 चौके भी लगाए। इन 3 छक्कों के दम पर पूरन ने भारतीय बल्लेबाज इशान किशन और अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया और टी20 प्रारूप में साल 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में इनसे ऊपर आ गए। इस लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी फिलहाल चौथे स्थान पर बने हुए हैं।
पूरन निकले इशान-अभिषेक से आगे
पूरन ने द हंड्रेड मेन्स 2026 के 32वें मैच में अपनी पारी के दौरान 3 छक्के लगाए और टी20 क्रिकेट में साल 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में इशान किशन और अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ते हुए छठे स्थान पर पहुंच गए। पूरन ने इस साल अब तक खेले 40 मैचों में कुल 76 छक्के लगाए थे। इस मैच से पहले पूरन के 73 छक्के थे और वो इशान व अभिषेक से पीछे चल रहे थे। अब लिस्ट में इशान किशन 8वें नंबर पर जबकि अभिषेक शर्मा 7वें नंबर पर खिसक गए।
इशान किशन ने साल 2026 में टी20 क्रिकेट में 38 मैचों में 73 छक्के लगा चुके हैं जबकि अभिषेक शर्मा ने 38 मैचों में 74 छक्के लगाए हैं। भारत के स्टार बैटर वैभव सूर्यवंशी इस लिस्ट में फिलहाल चौथे नंबर पर मौजूद हैं जो अब तक साल 2026 में खेले 22 टी20 मैचों में 86 छक्के लगा चुके हैं। पहले नंबर पर फिलहाल फिन एलन बने हुए हैं जो 48 मैचों में 99 छक्के लगा चुके हैं जबकि द हंड्रेड 2026 में शानदार प्रदर्शन कर रहे मिचेल मार्श 36 मैचों में 94 छक्कों के साथ दूसरे स्थान पर हैं।
इस लिस्ट में जोस बटलर दसवें स्थान पर फिसल गए जिन्होंने अब तक इस साल खेले 48 टी20 मैचों में 67 छक्के लगाए हैं जबकि तीसरे स्थान पर साउथ अफ्रीका के स्टार बैटर रयान रिकेल्टन मौजूद हैं जिन्होंने 41 मैचों में 93 छक्के लगाए हैं। सूची में 5वें स्थान पर करणवीर सिंह हैं जो किसी समय पहले स्थान पर मौजूद थे। करणवीर ने अब तक खेले 24 मैचों में 78 छक्के लगाए हैं। टिम सीफर्ट 41 मैचों में 68 छक्कों के साथ 9वें स्थान पर हैं। (ये आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं जिसमें बाद में बदलाव हो सकते हैं।)
साल 2026 में टी20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज
|प्लेयर
|साल
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|बेस्ट स्कोर
|औसत
|गेंद
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|0
|चौके
|छक्के
|फिन एलन
|2026-2026
|48
|47
|4
|1436
|101
|33.39
|769
|186.73
|3
|6
|3
|125
|99
|मिचेल मार्स
|2026-2026
|36
|36
|1
|1534
|111
|43.82
|962
|159.45
|2
|11
|0
|145
|94
|रयान रिकेल्टन
|2026-2026
|41
|41
|6
|1336
|123*
|38.17
|783
|170.62
|2
|6
|2
|104
|93
|वैभव सूर्यवंशी
|2026-2026
|22
|22
|0
|969
|103
|44.04
|429
|225.87
|1
|7
|1
|79
|86
|करणवीर सिंह
|2026-2026
|24
|24
|3
|895
|164
|42.61
|484
|184.91
|2
|4
|2
|72
|78
|निकोलस पूरन
|2026-2026
|40
|40
|4
|978
|106
|27.16
|675
|144.88
|1
|6
|1
|65
|76
|अभिषेक शर्मा
|2026-2026
|38
|38
|2
|1077
|135*
|29.91
|552
|195.1
|1
|9
|9
|107
|74
|इशान किशन
|2026-2026
|38
|38
|0
|1414
|103
|37.21
|789
|179.21
|1
|12
|4
|146
|73
|टिम सीफर्ट
|2026-2026
|41
|40
|3
|1272
|104
|34.37
|811
|156.84
|1
|12
|3
|114
|68
|जोस बटलर
|2026-2026
|48
|45
|7
|1295
|131
|34.07
|832
|155.64
|1
|9
|2
|121
|67
शुभमन गिल तीसरे स्थान पर, वार्नर नंबर 1; वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की एक पारी में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले टॉप-10 बैटर
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की एक पारी में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड डेविड वॉर्नर के नाम पर दर्ज है। शुभमन गिल भी इस लिस्ट में तीसरे नंबर र मौजूद हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)