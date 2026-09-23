भारतीय पुरुष टीम को एशियन गेम्स 2026 में अपना पहला मैच 28 सितंबर को खेलना है। इससे पहले भारत ने जापान के खिलाफ मंगलवार को एक मैच खेला था जिसमें टीम इंडिया को 2 रन से करीबी जीत मिली। बारिश से बाधित इस मैच को 5-5 ओवर का कर दिया गया था और भारत ने ये मैच बड़ी ही मुश्किल से गंवाया। भारत-जापान मैच के बाद टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने बताया कि एशियन गेम्स 2026 के मुकाबलों के लिए भारत की बल्लेबाजी क्रम किस तरह की होनी चाहिए।

कैफ ने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा कि भारत को अपनी बैटिंग लाइनअप में वैभव सूर्यवंशी को भी शामिल करना चाहिए और उन्हें तीसरे नंबर पर खिलाना चाहिए। कैफ ने भारत और जापान के बीच हुए मैच के बाद कहा कि वैभव ने जिम्बाब्वे दौरे पर किया किया वो सबने देखा और उन्होंने अपनी काबिलियत साबित कर दी है। कैफ ने कहा कि मुझे लगता है कि भविष्य में संजू, अभिषेक और वैभव को साथ में खेलना चाहिए।

जापान में टीम को 6 गेंदबाजों की जरूरत नहीं

कैफ ने आगे कहा कि संजू और अभिषेक के ओपन करने से दाएं-बाएं का काम्बिनेशन होता है और विरोधी टीम को परेशानी होती है। जब से संजू ओपन कर रहे हैं भारतीय टीम 200 या फिर उससे ज्यादा या उसके आसपास होता है तो उनके होने से टीम को फायदा तो होता है। अभिषेक-संजू भविष्य के ओपनर हैं और नंबर तीन पर आप वैभव को खिला सकते हैं खास तौर पर जापान में यहां की पिच पूरी तरह से टर्निंग ट्रैक है। टर्निंग ट्रैक पर आपको छह गेंदबाजों की जरूरत नहीं है। आप 5 गेंदबाजों के साथ खेल सकते हैं और जापान के खिलाफ हमने स्पिनर्स का जलवा देखा है।

वैभव को नंबर 3 पर खिलाएं

कैफ ने कहा कि जापान में जिस तरह की पिच होगी उसे देखते हुए बल्लेबाजी में गहराई पर ध्यान देने की जरूरत है। यहां पर संजू-अभिषेक ओपन करें, नंबर 3 पर वैभव हों और उसके बाद 4 नंबर पर श्रेयस अय्यर, 5वें नंबर पर इशान किशन, इसके बाद नंबर 6 पर आप तिलक वर्मा या फिर शिवम दुबे को खिलाएं और बाद में आप अपने गेंदबाजों को रखें। तो मैं इस तरह से भारत की बैटिंग लाइनअप देख रहा हूं और भविष्य में संजू,वैभव और अभिषेक को एक साथ खेलना चाहिए क्योंकि ये तीनों तगड़े प्लेयर हैं। आप देखना अभी तीनों में से दो खेल रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसी स्थिति बनेगी की तीनों साथ में खेलते हुए नजर आएंगे।

शुभमन गिल नंबर 1, रोहित शर्मा शीर्ष-10 से बाहर; 2026 में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-11 बैटर

साल 2026 में वनडे प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शुभमन गिल पहले नंबर पर हैं जबकि रोहित शर्मा टॉप-10 से बाहर हैं। विराट कोहली लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)