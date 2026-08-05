साल 2026 में अब तक खेले गए टी20 मुकाबलों में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में काफी बदलाव हुए और वैभव सूर्यवंशी को ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मिचेल मार्श ने पीछे छोड़ दिया। वैभव अब इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गए जबकि मार्श अब दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। इस सूची में पहले नंबर पर न्यूजीलैंड के बैटर फिन एलन कायम हैं। वैसे टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में वैभव के अलावा भारत के अन्य दो बैटर और हैं यानी तीन बैटर इस सूची में मौजूद हैं।
वैभव तीसरे नंबर पर खिसके
साल 2026 में टी20 प्रारूप में वैभव सूर्यवंशी ने अब तक खेले 22 मैचों में 86 छक्के लगाए हैं और वो अब तीसरे स्थान पर आ गए। मिचेल मार्श जो इन दिनों द हंड्रेड में कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं उन्होंने वैभव को पीछे छोड़ दिया है और वो दूसरे नंबर पर आ गए। मिचेल मार्श ने अब तक इस साल यानी साल 2026 में खेले 33 मैचों में कुल 89 छक्के लगाए हैं। फिर एलन इस लिस्ट में पहले नंबर पर मौजूद हैं जिन्होंने 45 मैचों में कुल 97 छक्के लगाए हैं।
साल 2026 में टी20 प्रारूप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में अब अभिषेक शर्मा भी नीचे खिसक गए हैं और वो छठे स्थान पर पहुंच गए। अभिषेक ने अब तक खेले 38 मैचों में 74 छक्के लगाए हैं जबकि इशान किशन उनसे ठीक नीचे यानी 7वें स्थान पर हैं जिन्होंने 38 मैचों में कुल 73 छक्के लगाए हैं। इस लिस्ट में यानी टॉप-10 में जोस बटलर की एंट्री हो चुकी है जो 10वें स्थान पर हैं और उन्होंने अब तक खेले 45 मैचों में 61 छक्के लगाए हैं। (ये आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं जिसमें आगे बदलाव हो सकते हैं।)
साल 2026 में टी20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज
|प्लेयर
|साल
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|बेस्ट स्कोर
|औसत
|गेंद
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|0
|चौके
|छक्के
|फिन एलन
|2026-2026
|45
|44
|4
|1384
|101
|34.6
|723
|191.42
|3
|6
|3
|122
|97
|मिचेल मार्श
|2026-2026
|33
|33
|1
|1418
|111
|44.31
|882
|160.77
|2
|10
|0
|130
|89
|वैभव सूर्यवंशी
|2026-2026
|22
|22
|0
|969
|103
|44.04
|429
|225.87
|1
|7
|1
|79
|86
|रयान रिकेल्ट
|2026-2026
|38
|38
|6
|1214
|123*
|37.93
|717
|169.31
|2
|5
|2
|94
|86
|करणवीर सिंह
|2026-2026
|24
|24
|3
|895
|164
|42.61
|484
|184.91
|2
|4
|2
|72
|78
|अभिषेक शर्मा
|2026-2026
|38
|38
|2
|1077
|135*
|29.91
|552
|195.1
|1
|9
|9
|107
|74
|इशान किशन
|2026-2026
|38
|38
|0
|1414
|103
|37.21
|789
|179.21
|1
|12
|4
|146
|73
|निकोलस पूरन
|2026-2026
|37
|37
|4
|902
|106
|27.33
|628
|143.63
|1
|6
|1
|61
|70
|रहमानुल्लाह गुरबाज
|2026-2026
|23
|23
|1
|893
|107*
|40.59
|492
|181.5
|2
|6
|3
|74
|64
|जोस बटलर
|2026-2026
|45
|43
|6
|1243
|131
|33.59
|808
|153.83
|1
|8
|2
|119
|61
WTC 2025-27 Points Table: श्रीलंका को 2-0 से हराने से भारत को होगा फायदा, टॉप-4 में पहुंच जाएगी टीम इंडिया
IND vs SL: भारत ने अगर श्रीलंका को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से हरा दिया तो उसे फायदा होगा और टीम इंडिया टॉप-4 में पहुंच जाएगी। वहीं अगर टीम इंडिया को 0-2 से हार मिली तो श्रीलंका को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)