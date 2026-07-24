जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में भारत के स्टार ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का बल्ला नहीं चल पाया और वो 8 गेंदों पर एक रन की पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन इस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने तगड़ी बैटिंग करते हुए 4 छक्कों की मदद से 50 रन की अच्छी और मनोरंजक पारी खेली। अपनी पारी में 4 छक्के लगाने के बाद वैभव ने इस साल टी20 प्रारूप में अपने छक्कों की संख्या 80 के पार पहुंचा दी, लेकिन फिलहाल वो फिन एलन से पीछे ही हैं।

वैभव ने 20 मैचों में लगाए हैं 81 छक्के

भारत-जिम्बाब्वे के बीच खेले गए पहले मैच तक अगर टी20 प्रारूप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो अभी इस लिस्ट में पहले नंबर पर फिन एलन मौजूद हैं जिन्होंने 40 मैचों में 90 छक्के जड़े हैं। वैभव सूर्यवंशी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मजूबती के साथ बने हुए हैं और वो फिन को पीछे भी छोड़ सकते हैं। वैभव ने इस साल टी20 में अब तक खेले 20 मैचों में 81 छक्के लगाए हैं जबकि तीसरे स्थान पर साउथ अफ्रीका के बैटर रियान रिकेल्टन भी हैं जिन्होंने 34 मैचों में 76 छक्के लगाए हैं।

इस लिस्ट में चौथे स्थान पर भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा हैं जिनके बल्ले से इस साल अब तक 36 मैचों में 74 छक्के निकले हैं जबकि पांचवें स्थान पर मौजूद करणवीर सिंह ने 19 मैचों में 71 छक्के लगाए हैं। इशान किशन ने भी अब तक 71 छक्के लगाए हैं, लेकिन उन्होंने ये कमाल 36 मैचों में किया है और वो करणवीर से पीछे चल रहे हैं। टॉप-15 बल्लेबाजों में भारत के एक और बल्लेबाज संजू सैमसन मौजूद हैं जिन्होंने 28 मैचों में 52 छक्के लगाए हैं और वो 14वें स्थान पर हैं। संजू फिलहाल भारतीय टी20 टीम का हिस्सा नहीं हैं।

साल 2026 में टी20 प्रारूप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-15 बल्लेबाज

प्लेयरसालमैचपारीनाबादरनबेस्ट स्कोरऔसतगेंदस्ट्राइक रेट100500चौकेछक्के
फिन एलन2026-202640393123410134.27644191.6135210290
वैभव सूर्यवंशी2026-20262020086810343.4371233.961616881
रियान रिकेल्टन2026-2026343451070123*36.89634168.762418376
अभिषेक शर्मा2026-2026363621067135*31.38540197.5919910574
करणवीर सिंह2026-20261919381216450.75427190.162426471
इशान किशन2026-202636360130410336.22719181.36111413371
मिचेल मार्श2026-202629291116911141.75750155.8627011269
निकोलस पूरन2026-20263333482810628.55583142.021505366
क्विंटन डिकॉक2026-20263231292011531.72604152.312647558
शिमरोन हेटमायर2026-2026353458148528.06508160.230425457
टिम सीफर्ट2026-202634331101710431.78662153.621938956
शेरफेन रदरफोर्ड2026-202629251169976*49.92426164.080624553
साहिबजादा फरहान2026-2026313021112106*39.71729152.5337210953
संजू सैमसन2026-202628284877115*36.54509172.292439052
रोवमेन पॉवेल2026-2026393477807328.88539144.710305252

‘रोहित कभी लंबे समय तक अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी नहीं रहे’, हिटमैन की बैटिंग पर एबी डिविलियर्स ने किया कमेंट

भारत की तरफ से टी20 में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी बन गए, लेकिन भारत की तरफ से टेस्ट और वनडे में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने इस उम्र में यह कमाल किया था। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)