जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में भारत के स्टार ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का बल्ला नहीं चल पाया और वो 8 गेंदों पर एक रन की पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन इस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने तगड़ी बैटिंग करते हुए 4 छक्कों की मदद से 50 रन की अच्छी और मनोरंजक पारी खेली। अपनी पारी में 4 छक्के लगाने के बाद वैभव ने इस साल टी20 प्रारूप में अपने छक्कों की संख्या 80 के पार पहुंचा दी, लेकिन फिलहाल वो फिन एलन से पीछे ही हैं।

वैभव ने 20 मैचों में लगाए हैं 81 छक्के

भारत-जिम्बाब्वे के बीच खेले गए पहले मैच तक अगर टी20 प्रारूप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो अभी इस लिस्ट में पहले नंबर पर फिन एलन मौजूद हैं जिन्होंने 40 मैचों में 90 छक्के जड़े हैं। वैभव सूर्यवंशी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मजूबती के साथ बने हुए हैं और वो फिन को पीछे भी छोड़ सकते हैं। वैभव ने इस साल टी20 में अब तक खेले 20 मैचों में 81 छक्के लगाए हैं जबकि तीसरे स्थान पर साउथ अफ्रीका के बैटर रियान रिकेल्टन भी हैं जिन्होंने 34 मैचों में 76 छक्के लगाए हैं।

इस लिस्ट में चौथे स्थान पर भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा हैं जिनके बल्ले से इस साल अब तक 36 मैचों में 74 छक्के निकले हैं जबकि पांचवें स्थान पर मौजूद करणवीर सिंह ने 19 मैचों में 71 छक्के लगाए हैं। इशान किशन ने भी अब तक 71 छक्के लगाए हैं, लेकिन उन्होंने ये कमाल 36 मैचों में किया है और वो करणवीर से पीछे चल रहे हैं। टॉप-15 बल्लेबाजों में भारत के एक और बल्लेबाज संजू सैमसन मौजूद हैं जिन्होंने 28 मैचों में 52 छक्के लगाए हैं और वो 14वें स्थान पर हैं। संजू फिलहाल भारतीय टी20 टीम का हिस्सा नहीं हैं।

साल 2026 में टी20 प्रारूप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-15 बल्लेबाज

प्लेयर साल मैच पारी नाबाद रन बेस्ट स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 0 चौके छक्के फिन एलन 2026-2026 40 39 3 1234 101 34.27 644 191.61 3 5 2 102 90 वैभव सूर्यवंशी 2026-2026 20 20 0 868 103 43.4 371 233.96 1 6 1 68 81 रियान रिकेल्टन 2026-2026 34 34 5 1070 123* 36.89 634 168.76 2 4 1 83 76 अभिषेक शर्मा 2026-2026 36 36 2 1067 135* 31.38 540 197.59 1 9 9 105 74 करणवीर सिंह 2026-2026 19 19 3 812 164 50.75 427 190.16 2 4 2 64 71 इशान किशन 2026-2026 36 36 0 1304 103 36.22 719 181.36 1 11 4 133 71 मिचेल मार्श 2026-2026 29 29 1 1169 111 41.75 750 155.86 2 7 0 112 69 निकोलस पूरन 2026-2026 33 33 4 828 106 28.55 583 142.02 1 5 0 53 66 क्विंटन डिकॉक 2026-2026 32 31 2 920 115 31.72 604 152.31 2 6 4 75 58 शिमरोन हेटमायर 2026-2026 35 34 5 814 85 28.06 508 160.23 0 4 2 54 57 टिम सीफर्ट 2026-2026 34 33 1 1017 104 31.78 662 153.62 1 9 3 89 56 शेरफेन रदरफोर्ड 2026-2026 29 25 11 699 76* 49.92 426 164.08 0 6 2 45 53 साहिबजादा फरहान 2026-2026 31 30 2 1112 106* 39.71 729 152.53 3 7 2 109 53 संजू सैमसन 2026-2026 28 28 4 877 115* 36.54 509 172.29 2 4 3 90 52 रोवमेन पॉवेल 2026-2026 39 34 7 780 73 28.88 539 144.71 0 3 0 52 52

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भारत की तरफ से टी20 में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी बन गए, लेकिन भारत की तरफ से टेस्ट और वनडे में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने इस उम्र में यह कमाल किया था। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)