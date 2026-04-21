आईपीएल 2026 में संजू सैमसन के बाद तिलक वर्मा शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने। उन्होंने सोमवार (20 अप्रैल 2026) को गुजरात टाइटंस के खिलाफ 45 गेंद पर 101 रन की नाबाद पारी खेली। यह तिलक का आईपीएल में पहला शतक है। उनके लिए यह सीजन अभी तक फ्लाप साबित हो रहा था और मुंबई भी हार रही थी। जैसे ही तिलक का बल्ला चला तो मुंबई ने भी 99 रन से गुजरात को मात दी।

इस शतक के साथ सबसे तेज शतक लगाने के मामले में तिलक वर्मा अब इशान किशन और मयंक अग्रवाल की बराबरी करते हुए, संयुक्त रूप से पांचवें सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बने। अगर भारत के लिए आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप 10 बल्लेबाजों की बात करें तो 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी इस लिस्ट में नंबर 1 पर काबिज हैं।

वहीं अभिषेक शर्मा और प्रियांश आर्या भी लिस्ट में टॉप 5 का हिस्सा हैं। इसके अलावा विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग जैसे दिग्गज भारतीय बल्लेबाजों के नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। जबकि ओवरऑल पूरी दुनियाभर के हिसाब से तिलक का यह शतक संयुक्त रूप से 10वां सबसे तेज आईपीएल शतक था।

IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज

खिलाड़ी गेंद बनाम साल वैभव सूर्यवंशी 35 गुजरात टाइटंस 2025 युसुफ पठान 37 मुंबई इंडियंस 2010 प्रियांश आर्या 39 चेन्नई सुपर किंग्स 2025 अभिषेक शर्मा 40 पंजाब किंग्स 2025 मयंक अग्रवाल 45 राजस्थान रॉयल्स 2020 इशान किशन 45 राजस्थान रॉयल्स 2025 तिलक वर्मा 45 गुजरात टाइटंस 2026 मुरली विजय 46 राजस्थान रॉयल्स 2010 विराट कोहली 47 पंजाब किंग्स 2016 वीरेंद्र सहवाग 48 डेक्कन चार्जर्स 2011

इस लिस्ट में मौजूद टॉप 10 भारतीयों के अलावा पांच ऐसे भारतीय बल्लेबाज भी हैं जिन्होंने 49 गेंद पर आईपीएल में शतक जड़ा है। रिद्दिमान साहा, रजत पाटीदार, वेंकटेश अय्यर, सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल ने 49-49 गेंदों पर आईपीएल में शतक लगाया है।

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