वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पॉवरफुल पारी खेली और कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। इसमें सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो था एक सीजन सबसे ज्यादा छक्कों का जिसमें उन्होंने क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया। ऐसे ही 9 बड़े रिकॉर्ड 97 रन की पारी खेलते हुए वैभव ने बनाए जिसमें वह नंबर 1 बने। वैभव ने इस पारी के बाद डेविड वॉर्नर, सनथ जयसूर्या और क्रिस गेल जैसे एक से बढ़कर एक दिग्गजों को पीछे छोड़ा।

वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद पर 97 रन की पारी खेली। 15 वर्षीय बल्लेबाज ने 334 से अधिक के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। उन्होंने 12 छक्के और 5 चौके इस पारी में लगाए। वैभव की बल्लेबाजी देख किसी भी टीम का प्रशंसक क्यों ना हो, हर कोई उनका मुरीद होता दिखा।

वैभव सूर्यवंशी ने एक पारी में बनाए 9 तूफानी रिकॉर्ड

1- IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के

65 : वैभव सूर्यवंशी, 2026*

वैभव सूर्यवंशी, 2026* 59 : क्रिस गेल, 2012

क्रिस गेल, 2012 52 : आंद्रे रसेल, 2019

आंद्रे रसेल, 2019 51 : क्रिस गेल, 2013

क्रिस गेल, 2013 45 : जोस बटलर, 2022

2- IPL मैच की एक पारी में पॉवरप्ले के दौरान सबसे ज्यादा छक्के

8 : वैभव सूर्यवंशी (RR) vs SRH, न्यू चंडीगढ़, 2026*

वैभव सूर्यवंशी (RR) vs SRH, न्यू चंडीगढ़, 2026* 7 : सनथ जयसूर्या (MI) vs CSK, मुंबई, 2008

सनथ जयसूर्या (MI) vs CSK, मुंबई, 2008 7 : जोस बटलर (RR) vs DC, दिल्ली, 2018

जोस बटलर (RR) vs DC, दिल्ली, 2018 7 : जॉनी बेयरस्टो (PBKS) vs RCB, मुंबई ब्रेबोर्न, 2022

जॉनी बेयरस्टो (PBKS) vs RCB, मुंबई ब्रेबोर्न, 2022 7 : अभिषेक शर्मा (SRH) vs PBKS, न्यू चंडीगढ़, 2026

अभिषेक शर्मा (SRH) vs PBKS, न्यू चंडीगढ़, 2026 7 : वैभव सूर्यवंशी (RR) vs SRH, जयपुर, 2026

3- IPL सीजन में पॉवरप्ले के दौरान सबसे ज्यादा रन

490 रन: वैभव सूर्यवंशी (2026)*

वैभव सूर्यवंशी (2026)* 467 रन: डेविड वॉर्नर (2016)

डेविड वॉर्नर (2016) 402 रन: ट्रेविस हेड (2024)

ट्रेविस हेड (2024) 402 रन: साई सुदर्शन (2025)

साई सुदर्शन (2025) 382 रन: एडम गिलक्रिस्ट (2009)

4- IPL सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अनकैप्ड खिलाड़ी

680 रन: वैभव सूर्यवंशी (RR, 2026)*

वैभव सूर्यवंशी (RR, 2026)* 625 रन: यशस्वी जायसवाल (RR, 2023)

यशस्वी जायसवाल (RR, 2023) 616 रन: शॉन मार्श (PBKS, 2008)

शॉन मार्श (PBKS, 2008) 573 रन: रियान पराग (RR, 2024)

रियान पराग (RR, 2024) 549 रन: प्रभसिमरन सिंह (PBKS, 2025)

5- एक IPL पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय

12 : वैभव सूर्यवंशी (RR) vs SRH, न्यू चंडीगढ़, 2026*

वैभव सूर्यवंशी (RR) vs SRH, न्यू चंडीगढ़, 2026* 12 : वैभव सूर्यवंशी (RR) vs SRH, जयपुर, 2026

वैभव सूर्यवंशी (RR) vs SRH, जयपुर, 2026 11 : मुरली विजय (CSK) vs RR, 2010

मुरली विजय (CSK) vs RR, 2010 11 : वैभव सूर्यवंशी (RR) vs GT, 2025

6- IPL नॉकआउट/प्लेऑफ में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के

11 : वैभव सूर्यवंशी vs SRH, न्यू चंडीगढ़, 2026*

वैभव सूर्यवंशी vs SRH, न्यू चंडीगढ़, 2026* 10 : शुभमन गिल vs MI, अहमदाबाद, 2023

शुभमन गिल vs MI, अहमदाबाद, 2023 9 : रजत पाटीदार vs GT, धर्मशाला, 2026

7- सबसे ज्यादा बार एक IPL पारी में 10+ छक्के लगाने वाले खिलाड़ी

4 : वैभव सूर्यवंशी*

वैभव सूर्यवंशी* 4 : क्रिस गेल

क्रिस गेल 2 : अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा 2 : फिन एलन

8- IPL प्लेऑफ में सबसे तेज पचासा लगाने वाले बल्लेबाज

16 गेंद : वैभव सूर्यवंशी बनाम SRH, न्यू चंडीगढ़, 2026*

वैभव सूर्यवंशी बनाम SRH, न्यू चंडीगढ़, 2026* 16 गेंद : सुरेश रैना बनाम PBKS, वानखेड़े, 2014

सुरेश रैना बनाम PBKS, वानखेड़े, 2014 17 गेंद : एडम गिलक्रिस्ट बनाम DC, सेंचूरियन, 2009

एडम गिलक्रिस्ट बनाम DC, सेंचूरियन, 2009 20 गेंद : एमएस धोनी बनाम MI, बेंगलुरु, 2012

एमएस धोनी बनाम MI, बेंगलुरु, 2012 20 गेंद : ध्रुव जुरेल बनाम SRH, न्यू चंडीगढ़, 2026

9- IPL सीजन में 600+ रन बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज

वैभव सूर्यवंशी: 680 रन, 2026 (उम्र 15 साल)*

680 रन, 2026 (उम्र 15 साल)* ऋषभ पंत: 684 रन, 2018 (उम्र 20 साल)

29 गेंद, 97 रन, 12 छक्के: वैभव सूर्यवंशी ने SRH की बजाई बैंड; काव्या मारन ने भी ताली बजाकर बढ़ाया उत्साह

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के लिए तूफानी बल्लेबाजी की और सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों की बैंड बजा दी। उन्होंने 29 गेंद पर 97 रन बनाए जिसमें 5 चौके और 12 छक्के शामिल थे। उनकी पारी का हर कोई मुरीद हो गया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





