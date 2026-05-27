वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पॉवरफुल पारी खेली और कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। इसमें सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो था एक सीजन सबसे ज्यादा छक्कों का जिसमें उन्होंने क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया। ऐसे ही 9 बड़े रिकॉर्ड 97 रन की पारी खेलते हुए वैभव ने बनाए जिसमें वह नंबर 1 बने। वैभव ने इस पारी के बाद डेविड वॉर्नर, सनथ जयसूर्या और क्रिस गेल जैसे एक से बढ़कर एक दिग्गजों को पीछे छोड़ा।
वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद पर 97 रन की पारी खेली। 15 वर्षीय बल्लेबाज ने 334 से अधिक के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। उन्होंने 12 छक्के और 5 चौके इस पारी में लगाए। वैभव की बल्लेबाजी देख किसी भी टीम का प्रशंसक क्यों ना हो, हर कोई उनका मुरीद होता दिखा।
वैभव सूर्यवंशी ने एक पारी में बनाए 9 तूफानी रिकॉर्ड
1- IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के
- 65 : वैभव सूर्यवंशी, 2026*
- 59 : क्रिस गेल, 2012
- 52 : आंद्रे रसेल, 2019
- 51 : क्रिस गेल, 2013
- 45 : जोस बटलर, 2022
2- IPL मैच की एक पारी में पॉवरप्ले के दौरान सबसे ज्यादा छक्के
- 8 : वैभव सूर्यवंशी (RR) vs SRH, न्यू चंडीगढ़, 2026*
- 7 : सनथ जयसूर्या (MI) vs CSK, मुंबई, 2008
- 7 : जोस बटलर (RR) vs DC, दिल्ली, 2018
- 7 : जॉनी बेयरस्टो (PBKS) vs RCB, मुंबई ब्रेबोर्न, 2022
- 7 : अभिषेक शर्मा (SRH) vs PBKS, न्यू चंडीगढ़, 2026
- 7 : वैभव सूर्यवंशी (RR) vs SRH, जयपुर, 2026
3- IPL सीजन में पॉवरप्ले के दौरान सबसे ज्यादा रन
- 490 रन: वैभव सूर्यवंशी (2026)*
- 467 रन: डेविड वॉर्नर (2016)
- 402 रन: ट्रेविस हेड (2024)
- 402 रन: साई सुदर्शन (2025)
- 382 रन: एडम गिलक्रिस्ट (2009)
4- IPL सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अनकैप्ड खिलाड़ी
- 680 रन: वैभव सूर्यवंशी (RR, 2026)*
- 625 रन: यशस्वी जायसवाल (RR, 2023)
- 616 रन: शॉन मार्श (PBKS, 2008)
- 573 रन: रियान पराग (RR, 2024)
- 549 रन: प्रभसिमरन सिंह (PBKS, 2025)
5- एक IPL पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय
- 12 : वैभव सूर्यवंशी (RR) vs SRH, न्यू चंडीगढ़, 2026*
- 12 : वैभव सूर्यवंशी (RR) vs SRH, जयपुर, 2026
- 11 : मुरली विजय (CSK) vs RR, 2010
- 11 : वैभव सूर्यवंशी (RR) vs GT, 2025
6- IPL नॉकआउट/प्लेऑफ में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के
- 11 : वैभव सूर्यवंशी vs SRH, न्यू चंडीगढ़, 2026*
- 10 : शुभमन गिल vs MI, अहमदाबाद, 2023
- 9 : रजत पाटीदार vs GT, धर्मशाला, 2026
7- सबसे ज्यादा बार एक IPL पारी में 10+ छक्के लगाने वाले खिलाड़ी
- 4 : वैभव सूर्यवंशी*
- 4 : क्रिस गेल
- 2 : अभिषेक शर्मा
- 2 : फिन एलन
8- IPL प्लेऑफ में सबसे तेज पचासा लगाने वाले बल्लेबाज
- 16 गेंद : वैभव सूर्यवंशी बनाम SRH, न्यू चंडीगढ़, 2026*
- 16 गेंद : सुरेश रैना बनाम PBKS, वानखेड़े, 2014
- 17 गेंद : एडम गिलक्रिस्ट बनाम DC, सेंचूरियन, 2009
- 20 गेंद : एमएस धोनी बनाम MI, बेंगलुरु, 2012
- 20 गेंद : ध्रुव जुरेल बनाम SRH, न्यू चंडीगढ़, 2026
9- IPL सीजन में 600+ रन बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज
- वैभव सूर्यवंशी: 680 रन, 2026 (उम्र 15 साल)*
- ऋषभ पंत: 684 रन, 2018 (उम्र 20 साल)
29 गेंद, 97 रन, 12 छक्के: वैभव सूर्यवंशी ने SRH की बजाई बैंड; काव्या मारन ने भी ताली बजाकर बढ़ाया उत्साह
वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के लिए तूफानी बल्लेबाजी की और सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों की बैंड बजा दी। उन्होंने 29 गेंद पर 97 रन बनाए जिसमें 5 चौके और 12 छक्के शामिल थे। उनकी पारी का हर कोई मुरीद हो गया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर