दलीप ट्रॉफी 2026 अब अपने फाइनल स्टेज पर है और इस सीजन का फाइनल मुकाबला रविवार यानी 6 सितंबर से खेला जाएगा। इस फाइनल मुकाबले में ईस्ट जोन का सामना साउथ जोन से होगा और जीतने वाली टीम चैंपियन बनेगी। फाइनल मुकाबले में एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन, तिलक वर्मा, शाहबाज अहमद जैसे बल्लेबाजों का जलवा देखने को मिलेगा।
फाइनल मैच से पहले अब बात अगर दलीप ट्रॉफी 2026 में सबसे बेस्ट स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले टॉप-11 बल्लेबाजों की करें तो इसमें पहले स्थान पर वैभव सूर्यवंशी मौजूद हैं जबकि रिंकू सिंह टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट से बाहर हैं। इस लिस्ट में इशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, आयुष बदोनी जैसे बल्लेबाज भी मौजूद हैं जो किस स्थान पर हैं आइए जानते हैं।
वैभव सूर्यवंशी हैं पहले नंबर पर
वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन में यानी दलीप ट्रॉफी 2026 में अब तक 2 मैच खेले हैं और इन मैचों में उनके बल्ले से 140 रन निकले हैं और ये रन उन्होंने 107.69 की स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। वैभव फाइनल से पहले दलीप ट्रॉफी में सबसे बेस्ट स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर अंशुल कंबोज हैं जिन्होंने 2 मैचों में 120 रन 100.00 की स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। तीसरे नंबर पर आयुष बदोनी हैं जिन्होंने 2 मैचों में 134 रन 82.72 की स्ट्राइक रेट से बनाए हैं।
दलीप ट्रॉफी 2026 में सबसे बेस्ट स्ट्राइक रेट से रन बनाने के मामले में रिंकू सिंह टॉप-10 से बाहर हैं यानी वो 11वें नंबर पर हैं जिन्होंने एक मैच में 80 रन 66.67 की स्ट्राइक रेट से बनाए थे। ऋतुराज गायकवाड़ इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं जिन्होंने एक मैच में 71 रन 80.68 की स्ट्राइक रेट से बनाए थे। वहीं ईस्ट जोन के कप्तान इशान किशन छठे स्थान पर हैं जिन्होंने 2 मैचों में 59 रन 76.62 की स्ट्राइक रेट से बनाए हैं।
दलीप ट्रॉफी 2026 में बेस्ट स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले टॉप-11 बल्लेबाज (फाइनल से पहले)
|बैटर
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|वैभव सूर्यवंशी
|2
|3
|140
|46.67
|107.69
|अंशुल कंबोज
|2
|4
|120
|30
|100
|आयुष बदोनी
|2
|4
|134
|33.5
|82.72
|ऋतुराज गायकवाड़
|1
|2
|71
|35.5
|80.68
|अब्दुल समद
|2
|4
|66
|16.5
|79.52
|इशान किशन
|2
|3
|59
|29.5
|76.62
|स्मरण रविचंद्रन
|1
|2
|59
|59
|76.62
|सुदीप कुमार घरामी
|2
|3
|185
|61.67
|74.3
|कुमार कुशाग्र
|2
|3
|77
|25.67
|72.64
|शाहबाज अहमद
|1
|1
|167
|167
|68.44
|रिंकू सिंह
|1
|2
|80
|40
|66.67
संजू सैमसन नंबर 2, डिकॉक टॉप पर, इशान-कामरान एक साथ; T20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप-3 विकेटकीपर
टी20 क्रिकेट में बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप-3 बल्लेबाजों में संजू सैमसन दूसरे नंबर पर हैं जबकि इशान किशन और पाकिस्तान के पूर्व बैटर कामरान अकमल लिस्ट में एक साथ इस स्थान पर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)