आईपीएल 2026 में अपने बल्ले से धूम मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी ने लगातार दो महीने सुर्खियां बटोरी हैं। अब राजस्थान रॉयल्स के सफर खत्म होने के बावजूद वैभव की चर्चा कम नहीं हुई है। उन्होंने 16 पारियों में 776 रन इस सीजन बनाए हैं। मौजूदा सीजन में 15 वर्षीय वैभव सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले खिलाड़ी भी हैं। उन्होंने इस सीजन कुल 3 बार यह पुरस्कार जीता है। जबकि संजू सैमसन और इशान किशन भी लिस्ट में हैं।

संजू और इशान ने भी इस सीजन कुल 3-3 बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता है। इन तीनों के अलावा अन्य खिलाड़ी अधिकतम 2-2 बार या 1-1 बार ही इस सीजन प्लेयर ऑफ द मैच बने है। खास बात यह है कि वैभव , संजू या इशान में से कोई भी क्रिस गेल और विराट कोहली का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया है। इसके बारे में जानेंगे पहले देखते हैं IPL 2026 के सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच बनने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट:-

IPL 2026 में सबसे ज्यादा POTM बनने वाले खिलाड़ी

वैभव सूर्यवंशी : 3

: 3 इशान किशन : 3

: 3 संजू सैमसन : 3

: 3 शुभमन गिल : 2

: 2 साई सुदर्शन : 2

: 2 विराट कोहली: 2

गेल और विराट का रिकॉर्ड नहीं टूटा

आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने की बात करें तो क्रिस गेल इस लिस्ट में टॉप पर हैं। 2011 में 6 बार और 2012 में 5 बार गेल ने यह अवॉर्ड एक सीजन में जीता था। जबकि विराट कोहली ने भी 5 बार 2016 में प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीता था। मौजूदा सीजन में विराट दो बार यह पुरस्कार जीत चुके हैं। अगर वह फाइनल में कमाल करते हैं तो वैभव, इशान और संजू के बराबर पहुंच सकते हैं। गिल और सुदर्शन के पास भी आईपीएल 2026 के फाइनल में यह मौका होगा।

एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ जीतने वाले खिलाड़ी

क्रिस गेल (2011): 6 बार

6 बार क्रिस गेल (2012): 5 बार

5 बार विराट कोहली (2016): 5 बार

5 बार शॉन मार्श (2008): 5 बार

5 बार माइक हसी (2013): 5 बार

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आईपीएल 2026 का फाइनल मैच मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होगा। इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग, हेड टू हेड रिकॉर्ड, मौसम, पिच रिपोर्ट समेत सभी जानकारी यहां उपलब्ध है:- (क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर)