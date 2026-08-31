भारत के 15 वर्षीय स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के लिए साल 2026 लाजवाब रहा है। सिर्फ टी20 फॉर्मेट ही नहीं यह खिलाड़ी वनडे और रेड बॉल में भी इस साल कमाल करता दिखा है। यही कारण है कि अगर सभी फॉर्मेट और इस साल खेले गए सभी मैचों के लिहाज से देखें तो वह इकलौते बल्लेबाज हैं जिन्होंने अब तक 2026 में 100 या उससे ज्यादा छक्के लगाए हैं। इसमें से 72 छक्के तो वैभव ने आईपीएल 2026 में ही लगा दिए थे।
एक खास बात यह भी है कि उनके नाम अब तक 2026 में सभी फॉर्मेट में मिलाकर कुल 161 छक्के दर्ज हैं। वहीं दूसरे स्थान पर काबिज साउथ अफ्रीका के रियान रिकल्टन के नाम 99, तीसरे पर मौजूद फिन एलन के नाम भी 99 और चौथे पर मौजूद मिचेल मार्श के नाम 95 छक्के दर्ज हैं। भारतीय बल्लेबाज इशान किशन लिस्ट में 89 छक्कों के साथ पांचवें स्थान पर हैं। यानी यह साफ है कि दुनिया का कोई भी बल्लेबाज वैभव के आसपास भी नहीं है।
वैभव सूर्यवंशी ने साल 2026 में अब तक (इंडिया अंडर 19, इंडिया ए, भारतीय टीम, राजस्थान रॉयल्स, दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन के लिए खेलते हुए) 41 मैच की 41 पारियों में 2022 रन बनाए हैं। उनके नाम इस दौरान 3 शतक और 14 अर्धशतक दर्ज हुए हैं। वैभव ने इस साल अब तक कुल 179 चौके और 161 छक्के लगाए हैं। मौजूदा समय में वह दलीप ट्रॉफी का हिस्सा हैं और सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन के खिलाफ उन्होंने 92 रन की पारी में 7 चौके व 7 छक्के लगाए हैं।
साल 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के टॉप 10 बल्लेबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|पारियां
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|औसत
|गेंदें खेलीं
|स्ट्राइक रेट
|100s
|50s
|0s
|4s
|6s
|वैभव सूर्यवंशी
|41*
|41
|2022
|175
|49.31
|1044
|193.67
|3
|14
|1
|179
|161
|रियान रिकल्टन
|43
|43
|1434
|123*
|39.83
|838
|171.12
|2
|7
|2
|113
|99
|फिन एलन
|50
|48
|1451
|101
|32.97
|782
|185.54
|3
|6
|3
|127
|99
|मिचेल मार्श
|38
|37
|1544
|111
|42.88
|968
|159.50
|2
|11
|0
|146
|95
|इशान किशन
|48*
|46
|1675
|125
|36.41
|967
|173.21
|2
|13
|4
|170
|89
|रहमनुल्लाह गुरबाज
|35
|35
|1378
|107*
|40.52
|903
|152.60
|3
|8
|3
|124
|87
|निकोलस पून
|45
|45
|1137
|106
|28.42
|773
|147.08
|1
|7
|2
|78
|86
|टिम सीफर्ट
|46
|45
|1527
|105*
|37.24
|956
|159.72
|2
|14
|4
|139
|82
|करनबीर सिंह
|29
|29
|1004
|164
|38.61
|582
|172.50
|2
|4
|2
|86
|81
|जोस बटलर
|56
|52
|1466
|131
|34.09
|952
|153.99
|1
|9
|2
|132
|78
5 चौके, 3 छक्के, वैभव सूर्यवंशी का दलीप ट्रॉफी में तूफानी पचासा; ईस्ट जोन को सेमीफाइनल में दिलाई ताबड़तोड़ शुरुआत
वैभव सूर्यवंशी का बल्ला अब दलीप ट्रॉफी 2026 में भी चलने लगा है। पहले मैच में निराश करने के बाद सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन के खिलाफ 15 वर्षीय बल्लेबाज ने तूफानी पचासा लगाया और ईस्ट जोन को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर