दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में तहलका मचाने वाले इशान किशन ने साल 2026 में सभी फॉर्मेट और सभी स्तर मिलाकर कुल 100 छक्के पूरे कर लिए। वहीं ओवरऑल दुनियाभर में इस साल सभी फॉर्मेट और घरेलू व इंटरनेशनल क्रिकेट मिलाकर वैभव सूर्यवंशी ने सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं। वैभव इस लिस्ट में 164 छक्कों के साथ टॉप पर हैं।

जबकि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज फिन एलन 100 और इशान किशन भी 100 छक्कों के साथ क्रमश: दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं। चौथे स्थान पर मौजूद रियान रिकल्टन और पांचवें स्थान पर काबिज निकोलस पूरन ने 99-99 छक्के लगाए हैं। टॉप 10 की लिस्ट में वैभव और इशान के अलावा कोई भी भारतीय नहीं है। वैभव और इशान के बाद 16वें स्थान पर अभिषेक शर्मा हैं जिन्होंने इस साल कुल 75 छक्के लगाए हैं।

साल 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के टॉप 10 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारियां रन सर्वोच्च स्कोर औसत स्ट्राइक रेट 100 50 0 4s 6s वैभव सूर्यवंशी (EZ/IND/IND-A/IND19/RR) 42 44 2114 175 48.04 185.43 3 14 1 188 164 फिन एलन (GLC/KKR/NZ/PS/SF/TR-M) 51 49 1460 101 32.44 183.64 3 6 3 127 100 इशान किशन (EZ/IND/JHK/SRH) 49 50 2080 270 42.44 141.78 3 14 4 214 100 रियान रिकल्टन (LIONS/MI/MI NY/MICT/SA/SRL-M) 44* 44 1483 123* 40.08 165.14 2 7 2 123 99 निकोलस पूरन (LSG/MI NY/MICT/MIL-M/TKR) 48 48 1261 106 29.32 150.83 1 8 2 85 99 मिचेल मार्श (AUS/LSG/PS/SRL-M) 38 37 1544 111 42.88 159.50 2 11 0 146 95 रहमनुल्लाह गुरबाज (AFG/DKA/GAW/MAK/MAR) 38 38 1489 107* 40.24 153.34 3 9 3 134 95 दासुन शनाका (GAG/RR/SEO/SL/STKNP) 51 46 1055 121* 31.02 177.90 1 5 3 59 86 शिमरोन हेटमायर (GAW/RR/SEO/WI) 50 48 1187 111* 30.43 156.38 1 5 3 75 82 टिम सीफर्ट (KKR/MR/MSG-M/NZ/SEO/SLK) 49 48 1588 105* 36.09 158.00 2 15 4 148 82

वैभव सूर्यवंशी और इशान किशन के लिए लाजवाब 2026

वैभव सूर्यवंशी के लिए साल 2026 लाजवाब रहा है। आईपीएल में ऑरेंज कैप, साल की शुरुआत में अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में बेहतरीन शतक, फिर भारत के लिए इंटरनेशनल डेब्यू और जिम्बाब्वे दौरे पर प्लेयर ऑफ द सीरीज, यह सभी उपलब्धियां 15 साल के वैभव ने इस साल हासिल की हैं। उनके नाम अब तक सभी फॉर्मेट और घरेलू व इंटरनेशनल क्रिकेट मिलाकर इस साल 44 पारियों में 2114 रन बनाए हैं जिसमें 14 अर्धशतक और 3 शतक शामिल हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में इस साल उन्होंने अब तक 6 टी20 इंटरनेशनल में 193 रन बनाए हैं।

इशान किशन की बात करें तो ओवरऑल उन्होंने इस साल अपनी कप्तानी का भी जलवा दिखाते हुए बल्ले से भी कमाल किया है। सैयद मुश्ताक अली, विजय हजारे के बाद दलीप ट्रॉफी भी वह अपनी कप्तानी में जीते। उन्होंने ओवरऑल 2080 रन इस साल बनाए हैं। वहीं टी20 और वनडे इंटरनेशनल में भी उन्होंने कमाल किया है। इशान के नाम इस साल वनडे में 4 पारियों में एक शतक समेत 174 रन दर्ज हैं। वहीं टी20 इंटरनेशनल में 2026 में इशान ने 23 पारियों में 812 रन बनाए हैं और भारत के लीडिंग रन स्कोरर हैं।

वैभव हैं सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब, रोहित नंबर 1; T20I में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 भारतीय बल्लेबाज

अफगानिस्तान के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी को खेलने का मौका मिलता है तो वो वीरेंद्र सहवाग का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। अगर वो पहले मैच में 3 छक्के लगा देते हैं तो वो टी20आई में वीरेंद्र सहवाग को छक्के लगाने के मामले में पीछे छोड़ देंगे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





