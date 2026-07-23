वैभव सूर्यवंशी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड की सरजमीं पर डेब्यू किया था और पहली तीन पारियों में निराश किया था। अब इस 15 साल के बल्लेबाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना पहला अर्धशतक लगाते हुए अपनी छाप छोड़ दी है। जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मैच में ही वैभव ने 18 गेंद में पचासा ठोका और टी20 इंटरनेशनल में वह सबसे कम उम्र में पहला अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बने।

इतना ही नहीं वैभव सूर्यवंशी ने सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ा और फुल मेंबर टीमों के लिहाज से इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। भारत के लिए भी यह किसी खिलाड़ी का इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में पचासा है। यानी एक ही पचासे से वैभव ने टी20 इंटरनेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एक ही पारी से वैभव ने दो वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए।

T20I में सबसे कम उम्र में पहला पचासा लगाने वाले खिलाड़ी

15 साल 118 दिन: वैभव सूर्यवंशी (भारत) बनाम जिम्बाब्वे, हरारे 2026

वैभव सूर्यवंशी (भारत) बनाम जिम्बाब्वे, हरारे 2026 16 साल 56 दिन: लुईस ब्रूस (गिब्रालटर) बनाम माल्टा, अल्बरजारिया, 2021

लुईस ब्रूस (गिब्रालटर) बनाम माल्टा, अल्बरजारिया, 2021 16 साल 76 दिन: केविन चढ्ढा (इंडोनेशिया) बनाम स्वीडेन, बाली, 2026

केविन चढ्ढा (इंडोनेशिया) बनाम स्वीडेन, बाली, 2026 16 साल 89 दिन: अलुसिन टुरे (Sierra Leone) बनाम घाना, बेनोनी, 2023

अलुसिन टुरे (Sierra Leone) बनाम घाना, बेनोनी, 2023 16 साल 118 दिन: तेंजिन रबगे (भूटान) बनाम चीन, कुआलालंपुर, 2023

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक (फुल मेंबर टीम)

15 साल 118 दिन : वैभव सूर्यवंशी (भारत) बनाम जिम्बाब्वे, हरारे 2026 (T20I)

वैभव सूर्यवंशी (भारत) बनाम जिम्बाब्वे, हरारे 2026 (T20I) 16 साल 213 दिन : सचिन तेंदुलकर (भारत) बनाम पाकिस्तान, फैसलाबाद, 1989 (Test)

सचिन तेंदुलकर (भारत) बनाम पाकिस्तान, फैसलाबाद, 1989 (Test) 16 साल 214 दिन : शाहिद अफरीदी (पाकिस्तान) बनाम श्रीलंका, नैरोबी, 1996 (ODI)

शाहिद अफरीदी (पाकिस्तान) बनाम श्रीलंका, नैरोबी, 1996 (ODI) 17 साल 39 दिन : मुश्ताक मोहम्मद (पाकिस्तान) बनाम भारत, कोलकाता, 1960 (Test)

मुश्ताक मोहम्मद (पाकिस्तान) बनाम भारत, कोलकाता, 1960 (Test) 17 साल 63 दिन : मोहम्मद अशरफुल (बांग्लादेश) बनाम श्रीलंका, कोलंबो (SSC), 2001 (Test)

इंटरनेशनल क्रिकेट में भी वैभव नंबर 1

यहां तक कि अगर पूरी दुनिया में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने की बात करें तब भी वैभव सूर्यवंशी नंबर 1 पर ही हैं। फुल मेंबर टीमों के अलावा, 16 साल से कम की उम्र में सिर्फ नेपाल के कुशल मल्ला ने ही ऐसा किया है। उन्होंने 15 साल 340 दिन की उम्र में अमेरिका के खिलाफ वनडे मुकाबले में कीर्तिपुर में 2020 में पचासा जड़ा था।

Maiden international fifty 👏



Vaibhav Sooryavanshi becomes the youngest batter ever to score a T20I half-century 🫡



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18 गेंद, 4 छक्के, 4 चौके: वैभव सूर्यवंशी का तूफानी पचासा, इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला अर्धशतक

वैभव सूर्यवंशी ने 18 गेंद पर इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना पहला अर्धशतक जड़ा है। उन्होंने इस दौरान चार छक्के और चार चौके लगाए। इसके बाद अगली ही गेंद पर वह पवेलियन लौट गए। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर







