वैभव सूर्यवंशी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड की सरजमीं पर डेब्यू किया था और पहली तीन पारियों में निराश किया था। अब इस 15 साल के बल्लेबाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना पहला अर्धशतक लगाते हुए अपनी छाप छोड़ दी है। जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मैच में ही वैभव ने 18 गेंद में पचासा ठोका और टी20 इंटरनेशनल में वह सबसे कम उम्र में पहला अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बने।
इतना ही नहीं वैभव सूर्यवंशी ने सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ा और फुल मेंबर टीमों के लिहाज से इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। भारत के लिए भी यह किसी खिलाड़ी का इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में पचासा है। यानी एक ही पचासे से वैभव ने टी20 इंटरनेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एक ही पारी से वैभव ने दो वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए।
T20I में सबसे कम उम्र में पहला पचासा लगाने वाले खिलाड़ी
- 15 साल 118 दिन: वैभव सूर्यवंशी (भारत) बनाम जिम्बाब्वे, हरारे 2026
- 16 साल 56 दिन: लुईस ब्रूस (गिब्रालटर) बनाम माल्टा, अल्बरजारिया, 2021
- 16 साल 76 दिन: केविन चढ्ढा (इंडोनेशिया) बनाम स्वीडेन, बाली, 2026
- 16 साल 89 दिन: अलुसिन टुरे (Sierra Leone) बनाम घाना, बेनोनी, 2023
- 16 साल 118 दिन: तेंजिन रबगे (भूटान) बनाम चीन, कुआलालंपुर, 2023
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक (फुल मेंबर टीम)
- 15 साल 118 दिन : वैभव सूर्यवंशी (भारत) बनाम जिम्बाब्वे, हरारे 2026 (T20I)
- 16 साल 213 दिन : सचिन तेंदुलकर (भारत) बनाम पाकिस्तान, फैसलाबाद, 1989 (Test)
- 16 साल 214 दिन : शाहिद अफरीदी (पाकिस्तान) बनाम श्रीलंका, नैरोबी, 1996 (ODI)
- 17 साल 39 दिन : मुश्ताक मोहम्मद (पाकिस्तान) बनाम भारत, कोलकाता, 1960 (Test)
- 17 साल 63 दिन : मोहम्मद अशरफुल (बांग्लादेश) बनाम श्रीलंका, कोलंबो (SSC), 2001 (Test)
इंटरनेशनल क्रिकेट में भी वैभव नंबर 1
यहां तक कि अगर पूरी दुनिया में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने की बात करें तब भी वैभव सूर्यवंशी नंबर 1 पर ही हैं। फुल मेंबर टीमों के अलावा, 16 साल से कम की उम्र में सिर्फ नेपाल के कुशल मल्ला ने ही ऐसा किया है। उन्होंने 15 साल 340 दिन की उम्र में अमेरिका के खिलाफ वनडे मुकाबले में कीर्तिपुर में 2020 में पचासा जड़ा था।
18 गेंद, 4 छक्के, 4 चौके: वैभव सूर्यवंशी का तूफानी पचासा, इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला अर्धशतक
वैभव सूर्यवंशी ने 18 गेंद पर इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना पहला अर्धशतक जड़ा है। उन्होंने इस दौरान चार छक्के और चार चौके लगाए। इसके बाद अगली ही गेंद पर वह पवेलियन लौट गए। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर