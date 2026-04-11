आयुष म्हात्रे ने आईपीएल 2026 के 18वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 36 गेंद पर 59 रन की पारी खेली। उनके आईपीएल करियर का यह तीसरा पचासा था। वह रिटायर्ड आउट होकर जरूर पवेलियन गए लेकिन इस पारी में उन्होंने पृथ्वी शॉ को पीछे छोड़ दिया है। वह आईपीएल में 19 साल से कम उम्र में सबसे ज्यादा फिफ्टी प्लस स्कोर या फिफ्टी बनाने के मामले में वैभव सूर्यवंशी के बाद दूसरे नंबर पर आ गए।

आयुष म्हात्रे ने अपनी इस पारी में 3 चौके और चार छक्के लगाए। म्हात्रे ने इस सीजन अपना दूसरा अर्धशतक जड़ा है। इससे पहले पंजाब किंग्स के खिलाफ इस युवा बल्लेबाज ने 43 गेंद पर 73 रन की पारी खेली थी। आयुष म्हात्रे को इस पारी में शुरुआत अच्छी मिली थी लेकिन बाद में उनकी पारी तोड़ी धीमी हो गई थी। इस कारण उन्हें रिटायर्ड आउट भी किया गया और आईपीएल में रिटायर्ड आउट होने वाले वह छठे बल्लेबाज बने।

IPL में 19 साल से कम उम्र में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर

4 : वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी 3 : आयुष म्हात्रे

आयुष म्हात्रे 2 : पृथ्वी शॉ

कैसा रहा आयुष म्हात्रे का IPL करियर?

आयुष म्हात्रे के आईपीएल करियर की बात करें तो अब तक उन्होंने 11 मैचों की 11 पारियों में 373 रन बनाए हैं जिसमें तीन अर्धशतक शामिल हैं। आईपीएल में आयुष का औसत 31.4 और स्ट्राइक रेट 177.62 का है। उन्होंने आईपीएल में अभी तक 40 चौके और 20 छक्के लगाए हैं। इस सीजन म्हात्रे के बल्ले से 4 पारियों में 123 रन निकले हैं जिसमें दो अर्धशतक शामिल हैं।

चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की। सीएसके ने 20 ओवर में 2 विकेट पर 212 रन बनाए। संजू सैमसन ने नाबाद रहते हुए 56 गेंद पर 115 रन की बेहतरीन पारी खेली। पिछले तीन मैचों में सीएसके को हार मिली थी। पांच बार की चैंपियन टीम को सीजन की पहली जीत का इंतजार है।

आयुष म्हात्रे 59 रन पर कर रहे थे बल्लेबाजी, अचानक टीम ने कर दिया रिटायर्ड आउट; IPL इतिहास में छठी बार हुआ ऐसा

आयुष म्हात्रे ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 36 गेंद पर 59 रन की पारी खेली। उन्होंने तीन चौके लगाए और चार छक्के लगाए। इसके बाद उन्हें रिटायर्ड आउट कर दिया गया। आईपीएल में वह रिटायर्ड आउट होने वाले छठे खिलाड़ी बने। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर



