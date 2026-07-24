वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में 23 जुलाई 2026 को 18 गेंद पर अर्धशतक ठोका और रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी। उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में यह पहला अर्धशतक भी था। वैभव ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। साथ ही जिम्बाब्वे के खिलाफ वह सबसे तेज टी20 इंटरनेशनल अर्धशतक लगाने वाले भारतीय बने। इतना ही नहीं जिम्बाब्वे की सरजमीं पर भी सबसे तेज टी20 इंटरनेशनल अर्धशतक का रिकॉर्ड वैभव ने अपने नाम कर लिया।

इस मामले में भी 18 गेंद पर अर्धशतक लगाते हुए वैभव सूर्यवंशी नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं। जबकि दूसरी बार जिम्बाब्वे के दौरे पर टीम इंडिया के साथ गए अभिषेक शर्मा इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। वहीं टॉप 10 में सिर्फ दो भारतीय बल्लेबाज हैं। इस लिस्ट के शीर्ष 10 बल्लेबाजों में एक खिलाड़ी नामीबिया, दो भारत और सात जिम्बाब्वे के हैं।

जिम्बाब्वे में सबसे तेज टी20 इंटरनेशनल अर्धशतक लगाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज

रैंक बल्लेबाज (टीम) अर्धशतक विपक्षी टीम वेन्यू वर्ष 1 वैभव सूर्यवंशी (भारत) 18 गेंद जिम्बाब्वे हरारे 2026 2 वेस्ले मधेवेरे (जिम्बाब्वे) 23 गेंद बांग्लादेश हरारे 2021 3 अभिषेक शर्मा (भारत) 24 गेंद जिम्बाब्वे हरारे 2024 4 सिकंदर रजा (जिम्बाब्वे) 24 गेंद आयरलैंड हरारे 2023 5 रायन बर्ल (जिम्बाब्वे) 24 गेंद बांग्लादेश हरारे स्पोर्ट्स क्लब 2022 6 टैडीवानशे मारुमनी (जिम्बाब्वे) 24 गेंद सिंगापुर क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो 2022 7 एल्टन चिगुम्बुरा (जिम्बाब्वे) 26 गेंद भारत हरारे स्पोर्ट्स क्लब 2016 8 शॉन विलियम्स (जिम्बाब्वे) 26 गेंद अफगानिस्तान क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो 2015 9 सिकंदर रजा (जिम्बाब्वे) 26 गेंद बांग्लादेश हरारे स्पोर्ट्स क्लब 2022 10 लॉरन स्टीनकैंप (नामीबिया) 26 गेंद नाइजीरिया हरारे स्पोर्ट्स क्लब 2025

वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल क्रिकेट में आगाज

वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ पिछली सीरीज में अपना इंटरनेशनल करियर शुरू किया था। पहले तीन मैचों में उन्होंने तेवर दिखाए थे लेकिन खास रन उनके बल्ले से नहीं निकले थे। इंग्लैंड में तीन पारियों में 42 रन बनाने के बाद वैभव ने जिम्बाब्वे में अपना चौथा टी20 इंटरनेशनल खेलते हुए पहला इंटरनेशनल पचासा लगाया। वह अभी तक अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में 92 रन, 9 छक्के लगा चुके हैं। उनका स्ट्राइक रेट करीब 206 और औसत 23 का है।

वैभव-प्रभसिमरन ओपनर, अभिषेक बाहर; भारत-जिम्बाब्वे दूसरे T20 की संभावित प्लेइंग 11

भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 25 जुलाई को खेला जाएगा। इस मुकाबले की संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी में बदलाव हो सकता है और अभिषेक शर्मा बाहर हो सकते हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर

