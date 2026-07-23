भारतीय टीम के युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी ने साल 2026 में लगातार अपना जलवा दिखाया है। आईपीएल 2026 में उन्होंने रिकॉर्ड 72 छक्के लगाते हुए क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा था। जबकि टी20 क्रिकेट में साल 2026 में वह अब तक 81 छक्के लगा चुके हैं। इस साल वह टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। जबकि दुनियाभर में वह सिर्फ फिन एलन (90) से ही पीछे हैं।

वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल में चार छक्के लगाए और इस साल 80 छक्कों का आंकड़ा पार किया। वहीं टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज इशान किशन ने भी इस मैच में दो छक्के लगाए और साल 2026 में अपने 71 टी20 छक्के पूरे किए। इस मामले में अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर हैं। पहले टी20 में जिम्बाब्वे के खिलाफ उनका बल्ला नहीं चला।

साल 2026 में सबसे ज्यादा टी20 छक्के लगाने वाले भारतीय

वैभव सूर्यवंशी: 81 छक्के

81 छक्के अभिषेक शर्मा: 74 छक्के

74 छक्के इशान किशन: 71 छक्के

71 छक्के संजू सैमसन: 52 छक्के

52 छक्के शिवम दुबे: 49 छक्के

वैभव सूर्यवंशी का पहला इंटरनेशनल अर्धशतक

वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में 18 गेंद पर पचासा जड़ा। उन्होंने 19 गेंद की अपनी पारी में चार चौके और चार छक्के लगाए। यह उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला पचासा था। इसी के साथ वैभव इंटरनेशनल क्रिकेट और टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा।

वैभव सूर्यवंशी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने पहले इंटरनेशनल अर्धशतक से बना लिया है। उनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक एक अर्धशतक समेत 4 पारियों में 92 रन दर्ज हैं। उनका औसत 23 का है और स्ट्राइक रेट 209.10 का है। उन्होंने अभी तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 9 छक्के और पांच चौके लगाए हैं।

भारत ने जीता पहला टी20, वैभव नहीं यह खिलाड़ी बना POTM; श्रेयस अय्यर की बतौर कप्तान पहली जीत

भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 7 विकेट से जीता। श्रेयस अय्यर को बतौर कप्तान पहली जीत मिली। इस मुकाबले में अर्धशतक लगाने के बावजूद वैभव सूर्यवंशी नहीं बल्कि दूसरे खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर



