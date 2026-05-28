आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद पर 97 रन की तूफानी पारी खेली और 12 छक्के लगाकर रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। इस पारी में वैभव ने अपने ही एक रिकॉर्ड की बराबरी भी की। वह आईपीएल मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। उनके अलावा इस लिस्ट में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, मुरली विजय, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी भी मौजूद हैं।

वैभव ने इसी सीजन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ ही जयपुर के मैदान पर शतकीय पारी खेली थी और 12 छक्के लगाकर यह रिकॉर्ड बनाया था। अब एलिमिनेटर मुकाबले में भी 97 रन की पारी खेलते हुए वैभव ने 12 छक्के लगाए और उसी रिकॉर्ड की बराबरी की। वहीं अभिषेक शर्मा संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं।

IPL पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय

खिलाड़ी कितने रन की पारी बनाम छक्के साल वैभव सूर्यवंशी 103 SRH 12 2026 वैभव सूर्यवंशी 97 SRH 12 2026 मुरली विजय 127 RR 11 2010 वैभव सूर्यवंशी 101 GT 11 2025 संजू सैमसन 92 RCB 10 2018 श्रेयस अय्यर 93 KKR 10 2018 शुभमन गिल 129 MI 10 2023 अभिषेक शर्मा 141 PBKS 10 2025 अभिषेक शर्मा 135 DC 10 2026 वैभव सूर्यवंशी 93 LSG 10 2026 युवराज सिंह 68 Delhi Daredevils 9 2014 ऋषभ पंत 97 Gujarat Lion 9 2017

वैभव जैसा कोई नहीं…

वैभव सूर्यवंशी का नाम इस लिस्ट में चार बार शामिल है। क्योंकि वह एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में चार पारियों में 10 या उससे ज्याद छक्के लगा चुके हैं। उनके बाद अभिषेक शर्मा का नाम है जिन्होंने दो बार यह कारनामा किया है। वैभव ने पिछले सीजन ही डेब्यू किया था। तब से अभी तक एक साल में ही उन्होंने अपना कद काफी ऊंचा कर लिया है। इसलिए क्रिकेट जगत में इन दिनों हर कोई यह कह रहा है कि वैभव जैसा कोई नहीं।

छक्कों के बाद वैभव सूर्यवंशी की नजर अब बाउंड्री के महारिकॉर्ड पर; खतरे में बटलर और कोहली की जगह

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 के 15 मैचों में 65 छक्कों के साथ ही क्रिस गेल का महारिकॉर्ड तोड़ा है। अब उनके निशाने पर है एक सीजन में सबसे ज्यादा बाउंड्री का महारिकॉर्ड। वह इस सीजन अभी तक 55 चौके और 65 छक्कों के साथ 120 बाउंड्री लगा चुके हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





